В ГД предложили ужесточить контроль за организацией спортивных мероприятий

Одним из авторов законопроекта стал парламентарий от Татарстана

В Госдуме предложили обязать организаторов размещать на сайтах в интернете списки аккредитованных тренеров, а также согласовывать проведение региональных и межмуниципальных спортивных мероприятий по соответствующим видам спорта. Одним из инициаторов проекта закона стал депутат ГД от Татарстана Рустам Калимуллин. Документ, направленный председателю палаты Вячеславу Володину, опубликован на сайте правовых актов.

По словам авторов законопроекта, в последние годы в России увеличилось количество несанкционированных спортивных состязаний, проводимых под вывеской официального статуса («чемпионат России», «первенство России», «Кубок России»).

На подобных событиях отсутствует квалифицированное судейство, не соблюдаются установленные правила проведения соревнований, утвержденные Минспорта России, нарушены требования оказания медпомощи, нет нужной инфраструктуры и так далее.

— Такие нарушения создают угрозу здоровью и жизни участников, негативно влияют на репутацию российских спортивных событий и способствуют созданию искаженного представления о качестве спортивного движения в стране, — подчеркнули инициаторы.

Внесение упомянутых поправок, по мнению парламентариев, поможет решить вышеперечисленные проблемы.

Ранее сообщалось, что в России предлагают оповещать о новых законах на портале «Госуслуги».