Представитель «Рубина» зарегистрирован кандидатом на довыборы в РФС

Президент клуба Марат Сафиуллин может войти в исполком организации

Российский футбольный союз (РФС) зарегистрировал трех кандидатов на довыборы в исполком. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В числе кандидатов — президент казанского «Рубина» Марат Сафиуллин. Также в список претендентов вошли председатель правления «Зенита» Константин Зырянов и член Совета директоров «Спартака» Иван Масляев.

Довыборы в исполком состоятся 27 июня на конференции РФС.

Кандидатуры Сафиуллина и Зырянова были выдвинуты от Российской премьер-лиги (РПЛ). Соответствующая информация публиковалась ранее.

Официально Сафиуллин возглавляет «Рубин» с января 2023 года. Вместе с ним казанский клуб вернулся в РПЛ из Первой лиги, куда вылетал при прежнем руководстве Рустема Сайманова. В конце 2022 года «Рубин» вернулся под управление Татарстана — клуб стал автономной некоммерческой организацией. До 2018 года он функционировал как муниципальное автономное учреждение, а затем стал ООО.

В нынешнем сезоне «Рубин» финишировал на восьмом месте в РПЛ — на строчку ниже, чем в прошлом году.

Зульфат Шафигуллин