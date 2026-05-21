В майские праздники на трассе М-12 ежедневно совершали около 95 тыс. поездок

Наибольшей популярностью она пользовалась 11 мая — тогда было зафиксировано 123 тыс. поездок

С 30 апреля по 11 мая на трассе М-12 «Восток» ежедневно совершали около 95 тыс. поездок по различным маршрутам, от Москвы до Казани. Наибольшей популярностью она пользовалась 11 мая. Тогда было зафиксировано 123 тыс. поездок.

Что касается отдельных участков, наиболее интенсивным было движение 8 мая на обходе Балашихи в Подмосковье. Тогда по этому участку было совершено более 63 тыс. проездов.

На скоростных участках М-12 в среднем насчитывалось около 9 тыс. проездов автомобилей в сутки. Активнее всего автомобилисты были ближе к Казани и Екатеринбургу: на этих участках насчитывалось около 13 тыс. проездов.

Во время майских праздников водители выбирали и трассы в южном направлении — М-4 «Дон» и А-289. На М-4 самым плотным движение было на участке в Московской области — более 56 тыс. проездов в сутки.

Напомним, недавно Кабмин Татарстана принял постановление об изъятии земельных участков для государственных нужд. Решение связано со строительством и реконструкцией автомобильной дороги, которая соединит трассу М-12 «Восток» в Лаишевском районе с автодорогой Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном.

Галия Гарифуллина