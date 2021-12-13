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Руководителем управления кадровой политики исполкома Казани назначена Ирина Бочкова

10:30, 13.12.2021
Руководителем управления кадровой политики исполкома Казани назначена Ирина Бочкова
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня на деловом понедельнике мэр Казани Ильсур Метшин озвучил кадровые перестановки в исполкоме города. Руководитель управления кадровой политики Гульнара Мусина перешла на новую работу — она возглавила муниципальный архив. На ее место пришла Ирина Бочкова, за которой сохранилась должность замруководителя аппарата исполнительного комитета Казани.

Муниципальный архив переедет в здание бывшего госархива РТ на ул.8 Марта. Метшин обрисовал главную задачу, которая стоит перед службой — оцифровка всех документов. В новом здании, оснащенном самым современным оборудованием, такая возможность появилась.

Гульнара Мусина возглавляла кадровую службу с 2007 года

Элеонора Рылова
Общество Татарстан

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