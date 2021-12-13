Руководителем управления кадровой политики исполкома Казани назначена Ирина Бочкова

Сегодня на деловом понедельнике мэр Казани Ильсур Метшин озвучил кадровые перестановки в исполкоме города. Руководитель управления кадровой политики Гульнара Мусина перешла на новую работу — она возглавила муниципальный архив. На ее место пришла Ирина Бочкова, за которой сохранилась должность замруководителя аппарата исполнительного комитета Казани.

Муниципальный архив переедет в здание бывшего госархива РТ на ул.8 Марта. Метшин обрисовал главную задачу, которая стоит перед службой — оцифровка всех документов. В новом здании, оснащенном самым современным оборудованием, такая возможность появилась.

Гульнара Мусина возглавляла кадровую службу с 2007 года

Элеонора Рылова