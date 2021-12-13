Работающий с 1958 года завод «Нурлатский сахар» объявил о ликвидации

«Нурлатский сахар» добровольно ликвидируется после банкротства

Обанкроченное ЗАО «Нурлатский сахар» приняло решение о ликвидации. Как стало известно «Реальному времени», процедура добровольной ликвидации уже стартовала. Ликвидатором назначен Ильсур Шайдуллин — генеральный директор завода. В сообщении «Нурлатского сахара» говорится, что кредиторы могут заявить свои требования до 9 февраля следующего года.

ЗАО «Нурлатский сахар» зарегистрировали в ноябре 2003 года. Уставный капитал завода, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», превышает 157 миллионов рублей.

При этом история развития ЗАО «Нурлатский сахар» началась еще в далеком 1953-м. По сути, завод является родоначальником развития сахарной промышленности в республике. В ноябре 1958-го предприятие ввели в эксплуатацию, и за первый месяц работы ему удалось выпустить 108 центнеров сахарного песка.

Арбитражный суд Татарстана признал «Нурлатский сахар» банкротом. Фото: Максим Платонов

В 2011—2013 годах завод прошел реконструкцию, которая позволила увеличить его производительность. Однако уже в начале ноября текущего года Арбитражный суд Татарстана возбудил дело о банкротстве «Нурлатского сахара». С заявлением о признании завода несостоятельным выступил акционерный коммерческий банк «Ак Барс» — из-за долга в 236,5 миллиона рублей. В итоге Арбитражный суд Татарстана признал «Нурлатский сахар» банкротом. В отношении завода ввели конкурсное производство.

«Реальному времени» не удалось связаться с предприятием.

«Это очень больная тема, но завод больше неконкурентоспособный»

Отсутствие шансов на возрождение «Нурлатского сахара» признало и руководство Татарстана. В феврале 2020-го, во время визита в Нурлатский район, президент республики Рустам Минниханов заявил, что предприятие неконкурентоспособно:

— Это очень больная тема, особенно для тех, кто создавал данное предприятие. Но сегодня завод больше неконкурентоспособный. Мы должны создать все условия, чтобы люди были трудоустроены. Также нужно рассмотреть вопрос дальнейшего использования этой промышленной площадки и привлечения инвесторов.

В феврале 2020-го, во время визита в Нурлатский район, Рустам Минниханов заявил, что предприятие неконкурентоспособно. Фото: president.tatar.ru

В марте 2020-го завод продолжал работать, но в режиме сокращенной рабочей недели, четырехдневки. В то же время проходили мероприятия по консервации предприятия — вести деятельность в новом сезоне оно не планировало.

Одновременно с консервацией сокращался штат работников завода. Проблему их трудоустройства тоже поднимали «на верху». В конце февраля 2020-го Минниханов поручил руководству Нурлатского района помочь бывшим сотрудникам сахарного завода найти работу. Нетрудоустроенными на тот момент оставались 188 человек.

Чтобы как-то преодолеть кризис, завод, прислушавшись к совету Минниханова, рассматривал возможность продажи своей территории и объектов под промышленную площадку. К слову, инвестор «Нурлатского сахара», ООО УК «Агроинвест», убытки за 2019 год оценивал в 90 миллионов рублей. На данный момент на сайте компании указано, что «деятельность предприятия приостановлена».

Одновременно с консервацией сокращался штат работников завода. Фото nurlat-tat.ru

Кризисной ситуация в прошлом году была и для ряда других сахарных заводов России. Так, по данным в СМИ, в группе риска, помимо «Нурлатского сахара», находились Мелеузовский сахарный завод в Башкирии и Товарковский сахарный завод в Тульской области. Последний закрылся в связи с отрицательными финансовыми результатами.

Из-за закрытия сахарных заводов в прошлом году Федеральная антимонопольная служба не исключала ухудшения конкуренции и появления доминирующих хозяйствующих субъектов на рынке сахара. Минниханов для предотвращения такой ситуации в 2020-м предлагал «ограничить ввоз сахара в страну».



Финансы «не в сахаре» последние два года

Дела «Нурлатского сахара» были «не в сахаре» с 2019 года — чистая прибыль ушла в минус. При этом выручка завода от продаж в последние годы была в плюсе, хотя и имела тенденцию к снижению. В 2020-м она оценивалась в 617 миллионов рублей.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль завода в прошлом году приняла отрицательное значение на почти 377,5 миллиона рублей. Для сравнения, в 2019-м по этому показателю «Нурлатский сахар» был в минусе на 182 миллиона — более чем в два раза меньше.

В пандемийный 2020 год денежный поток ушел в минус уже на 14,7 миллиона рублей. Фото nurlat-tat.ru

Вместе с чистой прибылью в последние два года наблюдался отрицательный рост и чистых активов. В допандемийном 2019-м они ушли в минус на 20,6 миллиона рублей, а в 2020-м — на 398 миллионов.

Аналогично обстояли дела и с денежным потоком. В 2019-м, до коронакризиса, он оценивался в 1,5 млн рублей со знаком «минус». В пандемийном 2020 году денежный поток ушел в минус уже на 14,7 миллиона рублей. К слову, отрицательным он был и в 2017 году — сразу на 13,4 млн рублей.

Доходы «Нурлатского сахара» рухнули с почти 1,7 миллиарда рублей в 2017-м до 630 миллионов в 2020 году. Расходы уменьшились, но не так резко, как доходы, — с 1,7 миллиарда рублей в 2017-м до 1 миллиарда в пандемийном году.

Татьяна Демина