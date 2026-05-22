Школьников в казанских лагерях обучат на случай ракетной и беспилотной атаки

Летняя оздоровительная кампания охватит более 40 тысяч казанских детей и молодежи

Власти Казани перед стартом летней оздоровительной кампании усиливают контроль за безопасностью в детских лагерях. Особое внимание в этом году уделят антитеррористической защищенности, пожарной безопасности и соблюдению санитарных требований, заявил руководитель исполкома города Рустем Гафаров на заседании антитеррористической комиссии.

По его словам, безопасность должна стать «безусловным приоритетом всей кампании». Перед открытием смен все лагеря пройдут проверки со стороны надзорных ведомств, а персонал — дополнительные инструктажи и обучение действиям в экстренных ситуациях. С детьми проведут отдельные практические тренировки по отработке действий при угрозе ракетной и беспилотной опасности.

Как сообщили в мэрии, летом в Казани планируют организовать отдых для более 40 тысяч детей. Кампания охватит как загородные лагеря, так и пришкольные площадки (в 160 школах, более 22 тысяч детей) и профильные смены. При этом власти отмечают сохраняющийся дефицит мест в загородных лагерях — спрос на такой отдых продолжает превышать предложение. Помимо Казани, детские лагеря находятся в Зеленодольском, Высокогорском, Лаишевском и Верхнеуслонском районах республики.

К работе в период летней кампании планируется привлечь сотрудников МЧС, МВД, Роспотребнадзора и медиков. Кроме того, профильным службам поручено усилить мониторинг социальных сетей и интернет-ресурсов для предотвращения возможных угроз.

В мэрии подчеркнули, что проверки объектов отдыха будут проходить на протяжении всего летнего сезона, а руководителей лагерей обязали оперативно устранять выявленные нарушения.

