Новости общества

16:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Школьников в казанских лагерях обучат на случай ракетной и беспилотной атаки

13:16, 22.05.2026

Летняя оздоровительная кампания охватит более 40 тысяч казанских детей и молодежи

Школьников в казанских лагерях обучат на случай ракетной и беспилотной атаки
Фото: Артем Дергунов

Власти Казани перед стартом летней оздоровительной кампании усиливают контроль за безопасностью в детских лагерях. Особое внимание в этом году уделят антитеррористической защищенности, пожарной безопасности и соблюдению санитарных требований, заявил руководитель исполкома города Рустем Гафаров на заседании антитеррористической комиссии.

взято с сайта kzn.ru

По его словам, безопасность должна стать «безусловным приоритетом всей кампании». Перед открытием смен все лагеря пройдут проверки со стороны надзорных ведомств, а персонал — дополнительные инструктажи и обучение действиям в экстренных ситуациях. С детьми проведут отдельные практические тренировки по отработке действий при угрозе ракетной и беспилотной опасности.

Как сообщили в мэрии, летом в Казани планируют организовать отдых для более 40 тысяч детей. Кампания охватит как загородные лагеря, так и пришкольные площадки (в 160 школах, более 22 тысяч детей) и профильные смены. При этом власти отмечают сохраняющийся дефицит мест в загородных лагерях — спрос на такой отдых продолжает превышать предложение. Помимо Казани, детские лагеря находятся в Зеленодольском, Высокогорском, Лаишевском и Верхнеуслонском районах республики.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

К работе в период летней кампании планируется привлечь сотрудников МЧС, МВД, Роспотребнадзора и медиков. Кроме того, профильным службам поручено усилить мониторинг социальных сетей и интернет-ресурсов для предотвращения возможных угроз.

В мэрии подчеркнули, что проверки объектов отдыха будут проходить на протяжении всего летнего сезона, а руководителей лагерей обязали оперативно устранять выявленные нарушения.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоОбразование Татарстан

Новости партнеров

Читайте также