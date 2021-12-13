Хохрякова дисквалифицировали на четыре матча за атаку Воронкова

Нападающего клуба «Салават Юлаев» Петра Хохрякова дисквалифицировали на четыре матча, а также оштрафовали. Об этом сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги.

Уточняется, что наказание наложено по п. 1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею).

Фото: ak-bars.ru

Инцидент произошел вчера во время матча с казанским «Ак Барсом». Так, в конце второго периода матча нападающий казанской команды Дмитрий Воронков получил удар в голову от форварда уфимской команды Петра Хохрякова. Последнего удалили до конца игры, а Воронкова унесли со льда на носилках. Сам матч закончился поражением «Ак Барса» со счетом 2:4.

Диана Жиленкова