На саммит Россия — АСЕАН в Казани приедет премьер-министр Камбоджи
Об этом рассказал глава комитета по международным делам, международному сотрудничеству и информации Национальной ассамблеи
На саммит Россия — АСЕАН в Казани приедет премьер-министр Камбоджи Хун Манет. Об этом ТАСС рассказал глава комитета по международным делам, международному сотрудничеству и информации Национальной ассамблеи Камбоджи Суос Яра.
— Мы всегда стояли с Россией плечом к плечу, как добрые друзья. Я надеюсь и ожидаю, что наш лидер, премьер-министр Хун Манет, посетит прекрасную страну — Российскую Федерацию. Премьер-министр сможет более активно взаимодействовать с вашим руководством, и мы проведем плодотворные переговоры и обсуждения на благо наших стран, — сообщил он на полях Вторых международных общественно-политических слушаний по евразийской безопасности.
Напомним, на саммите, который пройдет с 17 по 19 июня, ожидается и приезд президента Вьетнама То Лама.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».