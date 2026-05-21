На саммит Россия — АСЕАН в Казани приедет премьер-министр Камбоджи

На саммит Россия — АСЕАН в Казани приедет премьер-министр Камбоджи Хун Манет. Об этом ТАСС рассказал глава комитета по международным делам, международному сотрудничеству и информации Национальной ассамблеи Камбоджи Суос Яра.

— Мы всегда стояли с Россией плечом к плечу, как добрые друзья. Я надеюсь и ожидаю, что наш лидер, премьер-министр Хун Манет, посетит прекрасную страну — Российскую Федерацию. Премьер-министр сможет более активно взаимодействовать с вашим руководством, и мы проведем плодотворные переговоры и обсуждения на благо наших стран, — сообщил он на полях Вторых международных общественно-политических слушаний по евразийской безопасности.

Напомним, на саммите, который пройдет с 17 по 19 июня, ожидается и приезд президента Вьетнама То Лама.

Галия Гарифуллина