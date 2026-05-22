«Либо упал на них спрос, либо подорожало сырье»

В Татарстане объемы производства пищевых продуктов уменьшились на 2,2% за год

В Татарстане по итогам января — марта 2026 года объем производства пищевых продуктов снизился на 2,2% в сравнении с аналогичным периодом 2025-го. Эксперты допустили, что снижение могло произойти из-за высокой ключевой ставки Центробанка, падения спроса и замедления темпов роста экономики. Однако такая динамика не всегда говорит о снижении потребления продовольственных товаров именно в республике и не гарантирует изменения цен в меньшую сторону. Подробнее — в материале «Реального времени».

Сильнее всего снизилось производство сливочного масла

В Татарстане в первом квартале 2026 года объем производства пищевых продуктов снизился на 2,2% в сравнении с тем же периодом 2025-го. Так, только в марте текущего года производство данной категории товаров уменьшилось на 0,6% по сравнению с первым весенним месяцем прошлого года, следует из данных Татарстанстата.

Сильнее всего снизились объемы производства сливочного масла (-21,2% за год, до 4,8 тыс. тонны), колбас (-19,7%, до 6,5 тыс.) и рыбы (-18,5%, до 708 тонн). Следом по динамике снижения идут «кисломолочка» (-10,1%, до 21,8 тыс.), крупа (-5,7%, до 6,7 тыс.), растительное нерафинированное масло (-5,6%, до 118,3 тыс.), кондитерские изделия (-3,1%, до 18,9 тыс.) и сыры (-2,7%, до 18,5 тыс.).

При этом в Татарстане по итогам января — марта текущего года увеличилось производство молока (+5,8%, до 102,8 тыс. тонны), муки (+5,7%, до 56,2 тыс.) и комбикорма (+5,1%, до 311,1 тыс.). Также стали больше производить хлеба (+2,9%, до 40,8 тыс. тонн).

Из продуктов, чьи объемы производства практически не изменились, оказались макароны (+1,5%, до 1,9 тыс. тонн) и мясо (+0,8%, до 65,5 тыс.).

«Для оперативной деятельности предприятиям нужны кредиты»

Производители не могут повышать и даже удерживать производство продуктов, как и других товаров, на прежнем уровне при высокой ключевой ставке российского Центробанка. Об этом «Реальному времени» сообщил финансовый аналитик Михаил Беляев.



— Дело в том, что для оперативной деятельности предприятиям нужны кредиты. Причем заемные средства необходимы не на развитие, а для пополнения оборотных средств, или, проще говоря, для обеспечения текущей деятельности. Это, конечно, не значит, что компании каждый месяц берут в долг у банков, но в определенные периоды они прибегают к таким действиям, если кто-то задержал платеж или что-то нужно срочно купить. При этом стоит понимать, что свои свободные средства у предприятия водятся, как правило, очень редко, потому что они всегда в обороте, «работают на достижение определенных целей», — объяснил эксперт.

Однако при текущей денежно-кредитной политике предприятия «работают на пределе своих возможностей прибыли», из-за чего и вынуждены снижать производство, чтобы не уйти в минус.

Помимо этого, по его словам, на решение производителей снизить производство продуктов повлияло и снижение потребительского спроса среди россиян и в целом снижение темпов роста экономики. Однако последние два пункта стали прямым следствием высокого «ключа» ЦБ.

— К слову, самое сильное снижение производства коснулось как раз тех продуктов, которые являются одними из самых востребованных в потребительском отношении, — обратил внимание экономист.

«Не все произведенные на территории любого региона продукты питания потребляются в этом же регионе»

Снижение объемов производства продуктов питания в одном из регионов не всегда говорит об уменьшении их потребления местным населением. Об этом «Реальному времени» сообщил экономист и бизнес-тренер Денис Ракша.



— Стоит учитывать, что не все произведенные на территории любого региона продукты питания потребляются в этом же регионе. Часть увозят в другие российские субъекты и страны. Условно говоря, житель Московской области приходит на местный рынок и покупает мясо из Татарстана. В данном случае может случиться так, что именно в московском регионе потребление мяса упало, а не в республике, — привел пример собеседник агентства.

По его словам, снижение объемов производства продуктов по итогам только одного квартала тоже не даст объективной картины по ситуации с производством. Для этого необходимо сравнивать статистику за год, анализировать, что было в других кварталах, оценивать локальные явления в регионе. Помимо этого, стоит учесть, какие именно продукты снизились в производстве.

— Что касается колбасных изделий и масла сливочного, то тут сразу возможно два варианта: либо упал на них спрос там, где их потребляют, но это не обязательно Татарстан, либо подорожало сырье, что повлекло за собой падение маржинальности у производителей. Соответственно, они решили поменьше производить данного продукты и сделать на него цену побольше, чтобы получить те же самые деньги. То есть производитель решает свои вопросы не на объеме, а на цене. Однако такая тактика применима к любому продукту, который делается из какого-то сырья, — резюмировал Ракша.



«Цены будут жить своей собственной жизнью»

Цены на продукты, в свою очередь, продолжат расти, но не из-за снижения производства со стороны производителей, а из-за бездействия ФАС и «господства рынка монополии», считает Беляев.

— Цены будут жить своей собственной жизнью, потому что в нашей стране они определяются продавцами. Им нужно повышать свою прибыль, поэтому они продолжат поднимать ценники под любым предлогом: подорожал доллар, подешевела валюта, зима холодная, зима теплая, ветер подул с запада, с востока — все это только поводы поднять стоимость продаваемых товаров, включая продукты, — объяснил аналитик.

Он также подчеркнул, что большой ошибкой является связывать рост цен с какими-то экономическими явлениями (например, повышением или понижением спроса). При дальнейшем попустительстве ФАС цены так и продолжат «взламывать экономические условия, как ледокол», резюмировал собеседник издания.