Красивый конец карьеры Хартли: Кубок Гагарина вновь у «Локомотива», но «Ак Барсу» — аплодисменты за сезон!

За концовку третьего периода в шестом матче финала «Ак Барсу» — браво! Но все-таки «Локомотив» на дистанции больше заслужил трофей

Сезон КХЛ завершен. «Локомотив» стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, победив «Ак Барс» в драматичном шестом матче финальной серии со счетом 3:2. Каким выдался главный вечер сезона в КХЛ — в материале «Реального времени».

«Локомотив» — двукратный обладатель Кубка Гагарина! Великий сезон ярославцев под руководством Боба Хартли завершен. И как же символично, что последний год тренерской работы канадского специалиста ознаменовался для него взятием главного трофея в КХЛ. Известного футбольного тренера Жозе Моуриньо принято называть «особенным». Таковым является в хоккее и Хартли, единственный в мире бравший Кубок Стэнли и дважды Кубок Гагарина.

А «Локомотив» встает в ряд самых титулованных клубов лиги. Больше ярославцев в КХЛ завоевывали Кубок Гагарина лишь «Ак Барс», ЦСКА и «Металлург» (по три раза).

Победа «Локомотива» в плей-офф справедлива и заслуженна. Хотя ее могло и не быть, дотерпи «Авангард» в шестом матче полуфинала. Но тогда за 33 секунды до конца основного времени Александр Радулов и Максим Шалунов сотворили чудо, переведя игру в овертайм. А дальше свое слово сказал Рушан Рафиков.

Тот матч, пожалуй, стал квинтэссенцией чемпионской ДНК «Локомотива», незыблемого характера ярославской команды, для которой невозможного мало. Вопреки трудностям «железнодорожники» прокладывали путь к своему второму Кубку Гагарина. И победили в тех матчах, в которых «Локомотиву» предрекали поражение.

«Ак Барс» сам подарил «Локомотиву» два первых гола в решающем матче финала

Пятую встречу ярославцы провели без своего ключевого центрального нападающего — Георгия Иванова. Для любой другой команды такая кадровая потеря оказалась бы фатальной. Но не для коллектива Боба Хартли, который, к удивлению многих, уверенно тогда одолел «Ак Барс» со счетом 4:1.

Во вчерашнем матче «Ак Барс» при родных трибунах также считался фаворитом. Однако хоккеисты «Локомотива» уже в первом периоде обеспечили себе большой задел для победы.

Злым гением в составе ярославцев оказался нападающий Егор Сурин. Да, тот самый, который своим треш-током в адрес Ильи Сафонова добавил перчинки в эту серию.

В звене с Никитой Кирьяновым и Павлом Красковским Сурин не затерялся совершенно. Напротив, с этими хоккеистами ему как будто бы даже удобнее играть, нежели с Георгием Ивановым и Александром Радуловым.

Первый гол Сурина случился не без подарка от игроков «Ак Барса». Илья Карпухин и Степан Фальковский в простой ситуации не смогли вывести шайбу из зоны. Позиционная ошибка белоруса привела к тому, что Никита Кирьянов передачей вывел Сурина на рандеву с Тимуром Биляловым. Нападающий «Локомотива» уверенно вонзил шайбу в ворота голкипера «Ак Барса».

Второй гол Сурина выдался не менее курьезным. Снова грубая ошибка обороны «Ак Барса», которая упустила форварда гостей, когда Тимур Билялов потерял шайбу из виду. Сурина никто не держал, а тот оказался первым на добивании.

«Ак Барс» почти спас, казалось, безнадежный матч…

По факту казанцы не могли проснуться до 55-й минуты, когда счет на табло был уже разгромным — 0:3 благодаря голу Максима Шалунова. За 10 минут до конца третьего периода многие зрители на «Татнефть Арене» встали со своих мест и недовольно потянулись к выходу. У большинства в памяти наверняка прокручивался сценарий шестого матча прошлогоднего четвертьфинала против московского «Динамо», когда «Ак Барс» безвольно уступил «бело-голубым», но с куда более неприятным счетом — 1:6.

Казанцы рисковали завершить плей-офф беззубой и провальной игрой. Но последние пять минут в исполнении «Ак Барса» получились фантастическими.

Шайбы Нэйтана Тодда и Никиты Лямкина с периодичностью в две минуты, заброшенные при пустых воротах хозяев, вмиг вернули надежду казанским фанатам. Последние мгновения игры вся «Татнефть Арена» смотрела на ногах. Адреналин в крови хоккеистов «Ак Барса» и растерянные игроки «Локомотива» могли подарить нам одну из великих развязок в плей-офф.

Боб Хартли и Александр Радулов находились в ярости от упущенной инициативы и уходящего из-под носа Кубка Гагарина. Тайм-аут «Локомотива» после гола Лямкина они проводили вместе, приводя в чувства остальных игроков «Локомотива». Особенно переживающим выглядел Артур Каюмов, который не попал по пустым воротам незадолго до голевой феерии «Ак Барса».

Казанцы дали сумасшедшую концовку, до последнего штурмуя ворота Даниила Исаева. Но «Локомотив» сдюжил — снова на невероятном терпении и характере. Настоящая чемпионская команда, которая не растерялась в самый нужный и важный момент, когда результат игры рисковал повернуться на 180 градусов.

«Это был сложный, но достойный финал»

Когда сирена сопроводила окончание матча, радость и ликование хоккеистов «Локомотива» вылились наружу. На чемпионском льду находился вместе со всеми и Георгий Иванов, прибывший на шестой матч на костылях после операции на ноге. Нападающему помогли, к слову, поднять Кубок Гагарина над головой партнеры по команде. И это правильно, ведь вклад Иванова в золото «Локомотива» был огромен.

В свою очередь, игроков «Ак Барса», напротив, наполнили чувства горечи и опустошения. Одним словом, великая спортивная драма, которая влюбляет людей в спорт.

Несмотря на упущенное золото, «Ак Барс» действительно провел выдающийся сезон. В сентябре 2025 года ни о каком финале в отношении казанского клуба не было и речи. «Ак Барс» находился в глубоком кризисе, еле залезая в зону плей-офф. Но за полгода Анвару Гатиятулину удалось слепить из «Ак Барса» крепкую команду, способную бороться за трофей. Без особых проблем казанцы в плей-офф расшибли в пух и прах «Трактор», минское «Динамо» и «Металлург».

Обыграть «Локомотив» в финале было бы подвигом для «Ак Барса». Но и без этого подопечные Анвара Гатиятулина в этом сезоне — молодцы, что справедливо отметил в своем обращении после шестого матча раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

— Это был сложный, но достойный финал! Какой бы ни был результат, «Ак Барс» — наша команда, и мы всегда ее поддержим, — сказал Минниханов.

После матча Анвар Гатиятулин заявил, что по сравнению с прошлым сезоном были сделаны определенные выводы и работа выстраивалась с учетом опыта прошлогоднего сезона.

— Считаю, что сделали большой шаг вперед и в плане организации игры, и внутрикомандых взаимодействий. И коллектив удалось создать, и ребята горели все целью. Может быть, сентябрь не так складывался, но, тем не менее, работа продолжалась, и руководство выразило доверие. Мы готовились. Наверное, еще раз повторюсь, что где-то к ноябрю стало понятно, каков наш потенциал. Ну что имеем, то имеем, — заявил главный тренер и выразил надежду на продолжение работы в Казани.

«Ак Барс» — «Локомотив» — 2:3 (0:2, 0:0, 2:1), счет в серии — 2:4

0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский, 04:05)

0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов, 13:55)

0:3 Шалунов (52:30)

1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов, 54:27, 6х5)

2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер, 57:08, 6х5)



Броски: 56-45; Броски в створ: 28-24; Голы: 2-3; Вбрасывания: 31-22; Блокированные броски: 12-16; Силовые приемы: 30-16; Отборы: 4-1; Потери: 13-8; Перехваты: 4-3; Время в атаке: 17:47-07:43; Штраф: 6-8.