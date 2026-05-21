Владимир Путин проведет совещание с Кабмином о совершенствовании условий для бизнеса

С докладом выступит Александр Новак

22 мая в формате видеоконференции пройдет совещание президента России Владимира Путина с правительством. Оно будет посвящено совершенствованию условий ведения бизнеса, сообщает пресс-служба Кремля.



С докладом выступит заместитель председателя правительства Александр Новак. Кроме того, в рамках встречи Путин примет участие в открытии новых объектов детского отдыха. На совещании также обсудят ряд текущих вопросов.



— В этот же день глава государства встретится с выпускниками первого потока образовательной программы «Время героев», которая реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с Президентской платформой «Россия — страна возможностей». За два года обучения (программа стартовала 27 мая 2024 года) 70 из 82 выпускников получили назначения на различные должности в системе государственного и муниципального управления, в госкомпаниях и институтах развития, — добавили в пресс-службе Кремля.

Галия Гарифуллина