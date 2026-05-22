Названа средняя стоимость выпускного в 11-м классе для россиян в 2026 году

Проведение праздника обойдется родителям примерно в 44—46 тысяч рублей

Фото: Камиль Исмаилов

Выпускной в 11-м классе в 2026 году в среднем обойдется россиянам в 44—46 тысяч рублей. Такие данные опубликованы РИА «Новости» со ссылкой на исследование SuperJob.

Сумма включает в себя сборы на организацию праздника, траты на покупку наряда и другие расходы выпускников. Для девятиклассников стоимость выпускного варьируется в пределах 32—33 тыс. рублей.

Камиль Исмаилов / realnoevremya.ru

Опрос был проведен среди 3000 респондентов, которых спросили о том, сколько денег собирают на праздник в школе, а также сколько родители планируют потратить сами.

В среднем только один выпускной вечер для 9-х классов составляет в 2026 году 15 тыс. рублей, для 11-х классов — 22 тыс. рублей. Около 12% родителей сообщили, что девятиклассники не будут проводить отдельный вечер.

Напомним, ранее стали известны даты проведения последних звонков и выпускных в российских школах.

Зульфат Шафигуллин