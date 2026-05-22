В Армении отреагировали на ограничение ввоза цветов в Россию

Пашинян назвал ситуацию «рабочим моментом»

Фото: Айдар Раманкулов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал на введенные Россией ограничения на ввоз армянских цветов. По его словам, эта ситуация — «рабочий момент».

— Это очередная рабочая ситуация. Ограничения на не соответствующие фитосанитарным требованиям товары были всегда. Такие ситуации были десятки раз. Были и другие проблемы, связанные с другими товарами, — заявил Пашинян журналистам.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Россельхознадзор с 22 мая официально ввел временное ограничение ввоза цветов из Армении. Запрет может быть снят по окончании проверки тепличных хозяйств в республике и анализа полученных данных.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил на мероприятиях Евросоюза в Армении, после чего российская сторона выразила протест из-за отсутствия «должной негативной оценки». В ответ на это Никол Пашинян отказался приехать 9 Мая на парад Победы.

Зульфат Шафигуллин