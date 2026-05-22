В Татарстане ужесточат ответственность за сокрытие сведений о госимуществе
Документ проходит антикоррупционную экспертизу
В Республике Татарстан разработаны изменения в проект закона, предусматривающие административные штрафы за непредоставление или искажение сведений об имуществе, находящемся в собственности региона. Соответствующий проект проходит антикоррупционную экспертизу.
Согласно документу, за несвоевременное представление, а также за передачу недостоверных, неполных или искаженных данных в уполномоченный орган исполнительной власти Республики Татарстан будут применяться следующие штрафы:
- граждане — от 3 000 до 5 000 рублей;
- должностные лица — от 10 000 до 20 000 рублей;
- юридические лица — от 70 000 до 100 000 рублей.
Мера направлена на повышение прозрачности учета государственного имущества и предупреждение нарушений при подаче обязательных сведений. Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Госсовета Татарстана.
