В Татарстане ужесточат ответственность за сокрытие сведений о госимуществе

Документ проходит антикоррупционную экспертизу

Фото: Динар Фатыхов

В Республике Татарстан разработаны изменения в проект закона, предусматривающие административные штрафы за непредоставление или искажение сведений об имуществе, находящемся в собственности региона. Соответствующий проект проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, за несвоевременное представление, а также за передачу недостоверных, неполных или искаженных данных в уполномоченный орган исполнительной власти Республики Татарстан будут применяться следующие штрафы:

граждане — от 3 000 до 5 000 рублей;

должностные лица — от 10 000 до 20 000 рублей;

юридические лица — от 70 000 до 100 000 рублей.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Мера направлена на повышение прозрачности учета государственного имущества и предупреждение нарушений при подаче обязательных сведений. Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Госсовета Татарстана.

Ранее в «Реальном времени» выходила информация по доходам республики от госимущества.

Зульфат Шафигуллин