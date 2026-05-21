В российских школах введут трехуровневую систему оценки поведения

Поведение учеников будет определяться как образцовое, допустимое или недопустимое

С нового учебного года в российских школах введут трехуровневую систему оценки поведения: образцовое, допустимое и недопустимое. Об этом сообщил министр просвещения страны Сергей Кравцов.

Введение оценки поведения в школах — это часть формирования комплексного подхода к воспитанию и образованию, подчеркнул он.

— Большую роль в этом процессе играют советники директоров по воспитанию. Для них оценка поведения станет важным маркером, который будет помогать объективно оценивать динамику, выявлять зоны риска и своевременно корректировать воспитательную работу, — сказал министр.

Организационно-методическое сопровождение апробации методики обеспечивается Институтом изучения детства, семьи и воспитания совместно с Российским детско-юношеским центром и представителями «Движения первых».

