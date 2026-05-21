СМИ: в России отсрочат введение платы за VPN-трафик

Два собеседника РБК указали, что сроки планируют перенести на период «ближе к осени»

Введение дополнительной платы за потребление международного трафика на мобильных сетях свыше 15 Гб в месяц будет отложено. Об этом РБК сообщили три источника на телеком‑рынке.

Два собеседника издания указали, что сроки планируют перенести на период «ближе к осени». Третий источник уточнил, что нововведение могут отложить «на время после выборов в Госдуму (состоятся 18—20 сентября)».

В марте глава Минцифры Максут Шадаев на совещании с представителями операторов связи и цифровых платформ выступил с просьбой принять меры против использования VPN‑сервисов. В частности, предлагалось ввести плату за потребление свыше 15 Гб международного трафика в месяц: операторы классифицируют VPN‑трафик как международный.

Законодательство обязывает операторов информировать абонентов об изменениях в тарификации за 10 дней до запуска. Таким образом, если плату за международный трафик сверх лимита введут с 1 июня, уведомления должны поступить абонентам не позднее 21 мая (в крайнем случае — 22 мая). На данный момент «большая четверка» мобильных операторов соответствующих уведомлений не размещала.

О том, что Минцифры прорабатывает механизм дополнительной тарификации международного интернет-трафика, СМИ писали еще в конце апреля. Тогда уточнялось, что стоимость может составить около 150 рублей за 1 ГБ.

Галия Гарифуллина