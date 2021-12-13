Журнал Time назвал героями года создателей вакцин от COVID-19

Фото: Максим Платонов

По версии журнала Time, героями 2021 года стали создатели вакцин от COVID-19. Об этом сообщается в instagram-аккаунте издания.

Среди ученых, принимавших участие в создании вакцин, журнал выделил Киззмекию Корбетт, Барни Грэма, Каталин Карико и Дрю Вайсмана. Они разработали вакцины на основе мРНК. В журнале заявили, что ученые достигли прорыва исключительной важности.

Также сегодня журнал Time назвал Илона Маска «Человеком года». По словам главного редактора издания Эдварда Фельзенталя, американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX обладает экстраординарным влиянием на жизнь на планете Земля и в перспективе, возможно, на жизнь за ее пределами.

Диана Жиленкова