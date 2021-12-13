В декабре «Госуслуги» будут готовы выдавать QR-коды по результатам теста на антитела

В декабре «Госуслуги» будут технически готовы выдавать сертификаты по результатам теста на антитела к COVID-19. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Это коснется граждан, у которых ПЦР-тест показал положительный результат на COVID-19, но они не обратились в медучреждения, и людей, которые и не знали, что переболели. Также получить QR-код на портале «Госуслуги» смогут привитые иностранными вакцинами от коронавируса.

— Для этих двух направлений мы определяем следующий трек работы. Я думаю, что в декабре мы с технической готовностью портала госуслуг мы это завершим, — приводит ТАСС ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня днем Голикова сообщила, что те, кто ПЦР-тесты не сдавал, но предполагает, что перенес коронавирусную инфекцию, сможет оформить сертификат сроком на полгода.



Татьяна Леухина