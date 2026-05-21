В июне на ряде улиц Казани хотят ограничить движение в связи с саммитом Россия — АСЕАН
Ограничения коснутся и служб доставки
С 16 по 20 июня на ряде улиц Казани хотят ограничить движение в связи с подготовкой и проведением саммита Россия — АСЕАН. Ограничения коснутся и служб доставки. Проект постановления исполкома находится на антикоррупционной экспертизе.
Ограничение парковки и движения машин, средств индивидуальной мобильности и транспортных средств курьерских служб доставки при необходимости могут ввести на следующих участках:
- по ул. Пушкина, на участке от ул. Карла Маркса до ул. Большой Красной (в обоих направлениях);
- по ул. Театральной, на участке от ул. Карла Маркса до ул. Большой Красной (в обоих направлениях);
- по ул. Карла Маркса (территория муниципальной парковки), от ул. Пушкина до ул. Театральной;
- по ул. Марселя Салимжанова, на участке от ул. Туфана Миннуллина до ул. Артема Аидинова;
- по ул. Спартаковской, на участке от ул. Туфана Миннуллина до ул. Артема Айдинова;
- по ул. Хади Такташа, на участке от ул. Марселя Салимжанова до ул. Спартаковской;
- по ул. Хади Такташа, на участке от ул. Нурсултана Назарбаева до ул. Туфана Миннуллина;
- по ул. Назиба Жиганова, на участке от ул. Аграрной до ул. Сабира Ахтямова;
- по ул. Петра Полушкина, на участке от ул. Назиба Жиганова до ул. Сабира Ахтямова;
- по ул. Московской, на участке от ул. Рустема Яхина до ул. Ташаяк;
- по ул. Ташаяк, на участке от ул. Московской до ул. Лево-Булачной;
- по ул. Лево-Булачной, на участке от ул. Ташаяк до переулка Кирова;
- на всей территории парковочной зоны у Международного конноспортивного комплекса «Казань», в том числе по автомобильной дороге от пр. Альберта Камалеева до дома №27р по пр. Альберта Камалеева;
- на парковочной зоне №144 у дома 1а по ул. Николая Ершова;
- по ул. Лесгафта, на участке от ул. Айвазовского до ул. Волкова;
- по ул. Роща Фрунзе, на участке от дома №24 по ул. Айвазовского до дома №3а по ул. Калинина;
- по ул. Карла Маркса, на участке от ул. Батурина до ул. Миславского;
- по ул. Островского, на участке от ул. Артема Айдинова до дома №57а по ул. Островского;
- по ул. Право-Булачной, на участке от ул. Университетской до ул. Астрономической;
- по ул. Островского, на участке от ул. Астрономической до ул. Университетской;
- по ул. Университетской, на участке от ул. Островского до ул. Право-Булачной;
- по ул. Университетской, на участке от ул. Профсоюзной до ул. Профессора Нужина;
- по ул. Профсоюзной, на участке от ул. Кави Наджми до ул. Мусы Джалиля;
- по ул. Большой Красной, на участке от ул. Гоголя до ул. Жуковского;
- на всей территории парковочной зоны у домов №1 и №1а по ул. Фатыха Амирхана;
- проезд и парковочное пространство у дома №1 и ул. Фатыха Амирхана;
- по ул. Алексея Козина, на участке от ул. Фатыха Амирхана до ул. Сибгата Хакима;
- по ул. Чистопольской, на участке от дома №57 по ул. Чистопольской до ул. Абдуллы Бичурина;
- по ул. Абдуллы Бичурина, на участке от ул. Чистопольской до дома №49 по ул. Чистопольской;
- по ул. Саид-Галеева, на участке от ул. Бурхана Шахиди до дома №25 по ул. Саид-Галеева;
- по ул. Рустема Яхина, на участке от ул. Московской до ул. Бурхана Шахиди;
- по ул. Петербургской, на участке от ул. Туфана Миннуллина до ул. Волкова;
- по Щербаковскому переулку, на участке от ул. Пушкина до ул. Артема Айдинова;
- парковочная зона и местные проезды у дома №85г по ул. Декабристов;
- парковочная зона у дома №1 по ул. Односторонка Гривки;
- парковочная зона у дома №2 по ул. Аграрной;
- у павильонов и вестибюлей станций Казанского метрополитена;
- по ул. Коротченко;
- проезд и парковочное пространство у дома №2 по ул. Московской;
- по ул. Вячеслава Алемасова, на участке от ул. Братьев Батталовых до ул. Белые Росы;
- парковочная зона и местные проезды у дома №9 по проезду Яраткан;
- по ул. Рауиса Гареева, на участке от дома №109 до дома №120 по ул. Рауиса Гареева;
- парковочная зона и местные проезды у дома №117 по ул. Рауиса Гареева;
- по Оренбургскому тракту, на участке от дома №5в по Оренбургскому тракту до ул. Даурской;
- внутренний проезд вдоль ул. Академика Парина со стороны Деревни Универсиады;
- внутренний проезд вдоль Оренбургского тракта, на участке от проспекта Победы до ул. Академика Парина;
- парковочная зона и местные проезды у дома №21 по проспекту Победы.
Кроме того, 16—20 июня предусмотрены ограничения для транспорта, перевозящего вещества высокой степени опасности.
Напомним, с 2 по 6 июля в Казани введут временное ограничение движения транспорта в связи с проведением чемпионата России по велосипедному спорту. В частности, оно будет действовать на парковке Центрального стадиона (со стороны площади Тысячелетия, улиц Ташаяк и Кремлевской набережной).
