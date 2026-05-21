Новости общества

19:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В июне на ряде улиц Казани хотят ограничить движение в связи с саммитом Россия — АСЕАН

15:39, 21.05.2026

Ограничения коснутся и служб доставки

В июне на ряде улиц Казани хотят ограничить движение в связи с саммитом Россия — АСЕАН
Фото: Артем Дергунов

С 16 по 20 июня на ряде улиц Казани хотят ограничить движение в связи с подготовкой и проведением саммита Россия — АСЕАН. Ограничения коснутся и служб доставки. Проект постановления исполкома находится на антикоррупционной экспертизе.

Ограничение парковки и движения машин, средств индивидуальной мобильности и транспортных средств курьерских служб доставки при необходимости могут ввести на следующих участках:

  • по ул. Пушкина, на участке от ул. Карла Маркса до ул. Большой Красной (в обоих направлениях);
  • по ул. Театральной, на участке от ул. Карла Маркса до ул. Большой Красной (в обоих направлениях);
  • по ул. Карла Маркса (территория муниципальной парковки), от ул. Пушкина до ул. Театральной;
  • по ул. Марселя Салимжанова, на участке от ул. Туфана Миннуллина до ул. Артема Аидинова;
  • по ул. Спартаковской, на участке от ул. Туфана Миннуллина до ул. Артема Айдинова;
  • по ул. Хади Такташа, на участке от ул. Марселя Салимжанова до ул. Спартаковской;
  • по ул. Хади Такташа, на участке от ул. Нурсултана Назарбаева до ул. Туфана Миннуллина;
  • по ул. Назиба Жиганова, на участке от ул. Аграрной до ул. Сабира Ахтямова;
  • по ул. Петра Полушкина, на участке от ул. Назиба Жиганова до ул. Сабира Ахтямова;
  • по ул. Московской, на участке от ул. Рустема Яхина до ул. Ташаяк;
  • по ул. Ташаяк, на участке от ул. Московской до ул. Лево-Булачной;
  • по ул. Лево-Булачной, на участке от ул. Ташаяк до переулка Кирова;
  • на всей территории парковочной зоны у Международного конноспортивного комплекса «Казань», в том числе по автомобильной дороге от пр. Альберта Камалеева до дома №27р по пр. Альберта Камалеева;
  • на парковочной зоне №144 у дома 1а по ул. Николая Ершова;
  • по ул. Лесгафта, на участке от ул. Айвазовского до ул. Волкова;
  • по ул. Роща Фрунзе, на участке от дома №24 по ул. Айвазовского до дома №3а по ул. Калинина;
  • по ул. Карла Маркса, на участке от ул. Батурина до ул. Миславского;
  • по ул. Островского, на участке от ул. Артема Айдинова до дома №57а по ул. Островского;
  • по ул. Право-Булачной, на участке от ул. Университетской до ул. Астрономической;
  • по ул. Островского, на участке от ул. Астрономической до ул. Университетской;
  • по ул. Университетской, на участке от ул. Островского до ул. Право-Булачной;
  • по ул. Университетской, на участке от ул. Профсоюзной до ул. Профессора Нужина;
  • по ул. Профсоюзной, на участке от ул. Кави Наджми до ул. Мусы Джалиля;
  • по ул. Большой Красной, на участке от ул. Гоголя до ул. Жуковского;
  • на всей территории парковочной зоны у домов №1 и №1а по ул. Фатыха Амирхана;
  • проезд и парковочное пространство у дома №1 и ул. Фатыха Амирхана;
  • по ул. Алексея Козина, на участке от ул. Фатыха Амирхана до ул. Сибгата Хакима;
  • по ул. Чистопольской, на участке от дома №57 по ул. Чистопольской до ул. Абдуллы Бичурина;
  • по ул. Абдуллы Бичурина, на участке от ул. Чистопольской до дома №49 по ул. Чистопольской;
  • по ул. Саид-Галеева, на участке от ул. Бурхана Шахиди до дома №25 по ул. Саид-Галеева;
  • по ул. Рустема Яхина, на участке от ул. Московской до ул. Бурхана Шахиди;
  • по ул. Петербургской, на участке от ул. Туфана Миннуллина до ул. Волкова;
  • по Щербаковскому переулку, на участке от ул. Пушкина до ул. Артема Айдинова;
  • парковочная зона и местные проезды у дома №85г по ул. Декабристов;
  • парковочная зона у дома №1 по ул. Односторонка Гривки;
  • парковочная зона у дома №2 по ул. Аграрной;
  • у павильонов и вестибюлей станций Казанского метрополитена;
  • по ул. Коротченко;
  • проезд и парковочное пространство у дома №2 по ул. Московской;
  • по ул. Вячеслава Алемасова, на участке от ул. Братьев Батталовых до ул. Белые Росы;
  • парковочная зона и местные проезды у дома №9 по проезду Яраткан;
  • по ул. Рауиса Гареева, на участке от дома №109 до дома №120 по ул. Рауиса Гареева;
  • парковочная зона и местные проезды у дома №117 по ул. Рауиса Гареева;
  • по Оренбургскому тракту, на участке от дома №5в по Оренбургскому тракту до ул. Даурской;
  • внутренний проезд вдоль ул. Академика Парина со стороны Деревни Универсиады;
  • внутренний проезд вдоль Оренбургского тракта, на участке от проспекта Победы до ул. Академика Парина;
  • парковочная зона и местные проезды у дома №21 по проспекту Победы.

Кроме того, 16—20 июня предусмотрены ограничения для транспорта, перевозящего вещества высокой степени опасности.

Напомним, с 2 по 6 июля в Казани введут временное ограничение движения транспорта в связи с проведением чемпионата России по велосипедному спорту. В частности, оно будет действовать на парковке Центрального стадиона (со стороны площади Тысячелетия, улиц Ташаяк и Кремлевской набережной).

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также