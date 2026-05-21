В июне на ряде улиц Казани хотят ограничить движение в связи с саммитом Россия — АСЕАН

Ограничения коснутся и служб доставки

Фото: Артем Дергунов

С 16 по 20 июня на ряде улиц Казани хотят ограничить движение в связи с подготовкой и проведением саммита Россия — АСЕАН. Ограничения коснутся и служб доставки. Проект постановления исполкома находится на антикоррупционной экспертизе.

Ограничение парковки и движения машин, средств индивидуальной мобильности и транспортных средств курьерских служб доставки при необходимости могут ввести на следующих участках:

по ул. Пушкина, на участке от ул. Карла Маркса до ул. Большой Красной (в обоих направлениях);

по ул. Театральной, на участке от ул. Карла Маркса до ул. Большой Красной (в обоих направлениях);

по ул. Карла Маркса (территория муниципальной парковки), от ул. Пушкина до ул. Театральной;

по ул. Марселя Салимжанова, на участке от ул. Туфана Миннуллина до ул. Артема Аидинова;

по ул. Спартаковской, на участке от ул. Туфана Миннуллина до ул. Артема Айдинова;

по ул. Хади Такташа, на участке от ул. Марселя Салимжанова до ул. Спартаковской;

по ул. Хади Такташа, на участке от ул. Нурсултана Назарбаева до ул. Туфана Миннуллина;

по ул. Назиба Жиганова, на участке от ул. Аграрной до ул. Сабира Ахтямова;

по ул. Петра Полушкина, на участке от ул. Назиба Жиганова до ул. Сабира Ахтямова;

по ул. Московской, на участке от ул. Рустема Яхина до ул. Ташаяк;

по ул. Ташаяк, на участке от ул. Московской до ул. Лево-Булачной;

по ул. Лево-Булачной, на участке от ул. Ташаяк до переулка Кирова;

на всей территории парковочной зоны у Международного конноспортивного комплекса «Казань», в том числе по автомобильной дороге от пр. Альберта Камалеева до дома №27р по пр. Альберта Камалеева;

на парковочной зоне №144 у дома 1а по ул. Николая Ершова;

по ул. Лесгафта, на участке от ул. Айвазовского до ул. Волкова;

по ул. Роща Фрунзе, на участке от дома №24 по ул. Айвазовского до дома №3а по ул. Калинина;

по ул. Карла Маркса, на участке от ул. Батурина до ул. Миславского;

по ул. Островского, на участке от ул. Артема Айдинова до дома №57а по ул. Островского;

по ул. Право-Булачной, на участке от ул. Университетской до ул. Астрономической;

по ул. Островского, на участке от ул. Астрономической до ул. Университетской;

по ул. Университетской, на участке от ул. Островского до ул. Право-Булачной;

по ул. Университетской, на участке от ул. Профсоюзной до ул. Профессора Нужина;

по ул. Профсоюзной, на участке от ул. Кави Наджми до ул. Мусы Джалиля;

по ул. Большой Красной, на участке от ул. Гоголя до ул. Жуковского;

на всей территории парковочной зоны у домов №1 и №1а по ул. Фатыха Амирхана;

проезд и парковочное пространство у дома №1 и ул. Фатыха Амирхана;

по ул. Алексея Козина, на участке от ул. Фатыха Амирхана до ул. Сибгата Хакима;

по ул. Чистопольской, на участке от дома №57 по ул. Чистопольской до ул. Абдуллы Бичурина;

по ул. Абдуллы Бичурина, на участке от ул. Чистопольской до дома №49 по ул. Чистопольской;

по ул. Саид-Галеева, на участке от ул. Бурхана Шахиди до дома №25 по ул. Саид-Галеева;

по ул. Рустема Яхина, на участке от ул. Московской до ул. Бурхана Шахиди;

по ул. Петербургской, на участке от ул. Туфана Миннуллина до ул. Волкова;

по Щербаковскому переулку, на участке от ул. Пушкина до ул. Артема Айдинова;

парковочная зона и местные проезды у дома №85г по ул. Декабристов;

парковочная зона у дома №1 по ул. Односторонка Гривки;

парковочная зона у дома №2 по ул. Аграрной;

у павильонов и вестибюлей станций Казанского метрополитена;

по ул. Коротченко;

проезд и парковочное пространство у дома №2 по ул. Московской;

по ул. Вячеслава Алемасова, на участке от ул. Братьев Батталовых до ул. Белые Росы;

парковочная зона и местные проезды у дома №9 по проезду Яраткан;

по ул. Рауиса Гареева, на участке от дома №109 до дома №120 по ул. Рауиса Гареева;

парковочная зона и местные проезды у дома №117 по ул. Рауиса Гареева;

по Оренбургскому тракту, на участке от дома №5в по Оренбургскому тракту до ул. Даурской;

внутренний проезд вдоль ул. Академика Парина со стороны Деревни Универсиады;

внутренний проезд вдоль Оренбургского тракта, на участке от проспекта Победы до ул. Академика Парина;

парковочная зона и местные проезды у дома №21 по проспекту Победы.

Кроме того, 16—20 июня предусмотрены ограничения для транспорта, перевозящего вещества высокой степени опасности.

Напомним, с 2 по 6 июля в Казани введут временное ограничение движения транспорта в связи с проведением чемпионата России по велосипедному спорту. В частности, оно будет действовать на парковке Центрального стадиона (со стороны площади Тысячелетия, улиц Ташаяк и Кремлевской набережной).

Галия Гарифуллина