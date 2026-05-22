С 4.39 по мск в Татарстане отменен режим «Беспилотная опасность»
Ограничения в казанском аэропорту тоже сняты
С 4.39 по мск в Татарстане отменен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Также Росавиация объявила об открытии казанского аэропорта, который временно закрывался на период беспилотной опасности.
Ограничения в Татарстане вводились дважды за ночь. Вначале с 00.14 мск по 02.50 мск, затем с 03.10 мск до 04.39 мск.
