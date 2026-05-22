С 4.39 по мск в Татарстане отменен режим «Беспилотная опасность»

Ограничения в казанском аэропорту тоже сняты

Фото: скриншот приложения МЧС

С 4.39 по мск в Татарстане отменен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Также Росавиация объявила об открытии казанского аэропорта, который временно закрывался на период беспилотной опасности.

Ограничения в Татарстане вводились дважды за ночь. Вначале с 00.14 мск по 02.50 мск, затем с 03.10 мск до 04.39 мск.



Зульфат Шафигуллин