Популярными зарубежными направлениями для летнего отдыха у татарстанцев стали Южная Корея и Турция
Также в топ-5 вошли Япония, Армения и Казахстан
Популярными зарубежными направлениями для летнего отдыха у татарстанцев в этом году стали Южная Корея (19%), Турция (15%) и Япония (13%). Об этом сообщила «Реальному времени» руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.
Также в топ-5 вошли Армения (7%) и Казахстан (6%). При этом большая часть авиабронирований из Татарстана — 64% — летом приходится на Россию. В списке востребованных городов — Санкт-Петербург (30%), Москва (15%), Сочи (14%), Горно-Алтайск (6%) и Краснодар (3%).
Средняя стоимость перелета внутри страны на одного человека в одну сторону летом составляет 10 тыс. рублей (годом ранее — 9,3 тыс. рублей).
