Экс-замминистра строительства РТ назначили заместителем руководителя исполкома Нижнекамска

Новым заместителем руководителя исполкома Нижнекамска по вопросам благоустройства стал экс-замминистра строительства и ЖКХ Татарстана Айназ Ярмиев, его представил на деловом понедельнике руководитель исполкома района Рамиль Муллин.



До этого Ярмиев работал главным специалистом отдела благоустройства, маркетинга и туризма префектуры «Старого города» в Казани, в администрации Кировского и Московского районов столицы РТ, а еще занимал должность руководителя департамента фонда архитектурного проекта «Институт развития городов РТ», курировал вопросы благоустройства в Минстрое республики.

Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин озвучил кадровые перестановки в исполкоме. Руководитель управления кадровой политики Гульнара Мусина перешла на новую работу — она возглавила муниципальный архив. На ее место пришла Ирина Бочкова, за которой сохранилась должность замруководителя аппарата исполнительного комитета Казани.

Маргарита Головатенко