После взрыва на территории монастыря в Серпухове возбудили уголовное дело о покушении на убийство

По факту взрыва на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.3 ст.105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Отмечается, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела. Также на месте происшествия продолжает работать следственно-криминалистическая группа.

Фото: sledcom.ru

Взрыв произошел сегодня утром. По предварительным данным, к преступлению причастен бывший ученик православной приходской школы. Есть пострадавшие. Позднее юноша, устроивший взрыв, умер от потери крови.

Диана Жиленкова