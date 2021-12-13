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Владимир Кириенко назначен гендиректором VK

12:07, 13.12.2021
Владимир Кириенко назначен гендиректором VK
Фото: pixabay.com

Новым гендиректором VK стал первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко, сообщили в компании.

Кириенко сменил Бориса Добродеева, возглавлявшего холдинг с 2016 года. О том, что Добродеев покидает пост генерального директора интернет-холдинга VK, стало известно 3 декабря.

Фото: pixabay.com

Глава холдинга сменился на фоне изменений в составе акционеров компании: холдинг российского бизнесмена Алишера Усманова USM вышел из капитала VK, продав 45%-ную долю, которой владел через «МегаФон», группе СОГАЗ.

Маргарита Головатенко
ТехнологииIT

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