Владимир Кириенко назначен гендиректором VK
Новым гендиректором VK стал первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко, сообщили в компании.
Кириенко сменил Бориса Добродеева, возглавлявшего холдинг с 2016 года. О том, что Добродеев покидает пост генерального директора интернет-холдинга VK, стало известно 3 декабря.
Глава холдинга сменился на фоне изменений в составе акционеров компании: холдинг российского бизнесмена Алишера Усманова USM вышел из капитала VK, продав 45%-ную долю, которой владел через «МегаФон», группе СОГАЗ.
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