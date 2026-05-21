Камским транспортным прокурором назначили Камиля Муртазина

Камиль Муртазин назначен Камским транспортным прокурором Приволжской транспортной прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Муртазин родился в Лениногорске в 1993 году. В 2017 году он окончил казанский Университет управления ТИСБИ.

В органах прокуратуры начал служить в 2019 году в должности помощника прокурора Параньгинского района Марий Эл. После замещал разные должности в прокуратуре Марий Эл и Приволжской транспортной прокуратуре.



Галия Гарифуллина