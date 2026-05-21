Новости общества

23:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Камским транспортным прокурором назначили Камиля Муртазина

19:55, 21.05.2026

В органах прокуратуры начал служить в 2019 году в должности помощника прокурора Параньгинского района Марий Эл

Камским транспортным прокурором назначили Камиля Муртазина
Фото: предоставлено пресс-службой Приволжской транспортной прокуратуры

Камиль Муртазин назначен Камским транспортным прокурором Приволжской транспортной прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Муртазин родился в Лениногорске в 1993 году. В 2017 году он окончил казанский Университет управления ТИСБИ.

В органах прокуратуры начал служить в 2019 году в должности помощника прокурора Параньгинского района Марий Эл. После замещал разные должности в прокуратуре Марий Эл и Приволжской транспортной прокуратуре.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также