РБК: новыми заместителями главы Минцифры станут Эльдар Гайфутдинов и Светлана Карецкая
Как утверждают источники издания, по обеим кандидатурам уже подписаны соответствующие приказы
Новыми замминистра Минцифры РФ назначат Эльдара Гайфутдинова и Светлану Карецкую. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.
Эльдар Гайфутдинов заменит Сергея Кучушева, который занимался курированием развития IT-отрасли. Ранее Гайфутдинов занимал должность замначальника управления развития IT и связи АП Татьяны Матвеевой. Светлана Карецкая с 2020-го занимает в Минцифры пост директора департамента экономики и финансов.
Как утверждают источники издания, по обеим кандидатурам уже подписаны соответствующие приказы.
Ранее в РБК сообщали, что ведомство могут покинуть два заместителя министра: Сергей Кучушев и Александр Шойтов, который курирует департамент информационной безопасности. Также источники издания рассказывали, что рассматривается вопрос ухода врио директора департамента обеспечения кибербезопасности Евгения Хасина.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».