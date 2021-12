По итогам жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы УЕФА «Зенит» сыграет с «Бетисом»

В Ньоне прошла жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы УЕФА сезона 2021/22. По ее итогам петербургский «Зенит» сыграет с испанским «Бетисом» и проведет первый матч дома.

Итоги жеребьевки выглядят следующим образом:

Knockout round play-off draw



Which game are you looking forward to most? #UELdraw | #UEL pic.twitter.com/J7q7sJDiCs