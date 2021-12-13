По итогам жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы УЕФА «Зенит» сыграет с «Бетисом»
В Ньоне прошла жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы УЕФА сезона 2021/22. По ее итогам петербургский «Зенит» сыграет с испанским «Бетисом» и проведет первый матч дома.
Итоги жеребьевки выглядят следующим образом:
- «Аталанта» (ITA) — «Олимпиакос» (GRE)
- «Барселона» (ESP) — «Наполи» (ITA)
- «Боруссия» Дортмунд (GER) — «Рейнджерс» (SCO)
- «Зенит» (RUS) — «Бетис» (ESP)
- «Порту» (POR) — «Лацио» (ITA)
- «РБ-Лейпциг» (GER) — «Реал Сосьедад» (ESP)
- «Севилья» (ESP) — «Динамо» Загреб (CRO)
- «Шериф» (MDA) — «Брага» (POR)
Knockout round play-off draw— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 13, 2021
Which game are you looking forward to most? #UELdraw | #UEL pic.twitter.com/J7q7sJDiCs
Первые стыковые матчи пройдут 17 февраля, а ответные состоятся спустя неделю.
Также сегодня стали известны все пары 1/8 финала Лиги чемпионов. Первые матчи состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля 2022 года, ответные — 8, 9, 15 и 16 марта 2022 года. Финал Лиги чемпионов примет Россия. Он пройдет 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.
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