По итогам жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы УЕФА «Зенит» сыграет с «Бетисом»

В Ньоне прошла жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы УЕФА сезона 2021/22. По ее итогам петербургский «Зенит» сыграет с испанским «Бетисом» и проведет первый матч дома.

Итоги жеребьевки выглядят следующим образом:

«Аталанта» (ITA) — «Олимпиакос» (GRE)

«Барселона» (ESP) — «Наполи» (ITA)

«Боруссия» Дортмунд (GER) — «Рейнджерс» (SCO)

«Зенит» (RUS) — «Бетис» (ESP)

«Порту» (POR) — «Лацио» (ITA)

«РБ-Лейпциг» (GER) — «Реал Сосьедад» (ESP)

«Севилья» (ESP) — «Динамо» Загреб (CRO)

«Шериф» (MDA) — «Брага» (POR)

Knockout round play-off draw



Which game are you looking forward to most? #UELdraw | #UEL pic.twitter.com/J7q7sJDiCs — UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 13, 2021

Первые стыковые матчи пройдут 17 февраля, а ответные состоятся спустя неделю.

Также сегодня стали известны все пары 1/8 финала Лиги чемпионов. Первые матчи состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля 2022 года, ответные — 8, 9, 15 и 16 марта 2022 года. Финал Лиги чемпионов примет Россия. Он пройдет 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.

Диана Жиленкова