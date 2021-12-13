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Генменеджер «Ак Барса» сообщил сроки восстановления Дмитрия Воронкова

17:25, 13.12.2021
Генменеджер «Ак Барса» сообщил сроки восстановления Дмитрия Воронкова
Фото: ak-bars.ru

Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Марат Валиуллин сообщил сроки восстановления форварда Дмитрия Воронкова после полученной травмы в домашнем матче с «Салаватом Юлаевым» (2:4). Функционер воздержался от комментирования решения Дисциплинарного комитета КХЛ назначить Петру Хохрякову четыре матча дисквалификации.

«Восстановление Воронкова займет около месяца. Решение Дисциплинарного комитета о дисквалификации не вправе оценивать», — заявил Валиуллин.

Ранее стало известно, что Дисциплинарный комитет КХЛ выписал Петру Хохрякову четырехмачтовую дисквалификацию, и еще одну игру регулярного чемпионата он пропустит из-за двадцатиминутного штрафа в игре с «Ак Барсом».

Дмитрий Воронков не сможет принять участие в российском этапе Еврохоккейтура — Кубке Первого канала.

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