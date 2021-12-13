«Больно ударило»: перевозчики Казани обратились к Минниханову за субсидиями после введения QR-кодов

Фото: Максим Платонов

Перевозчики Казани 13 декабря направили обращение президенту Татарстана Рустаму Минниханову — как сообщил «Реальному времени» председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков, от властей ожидают субсидий на покрытие убытков после введения QR-кодов на транспорте.



«Введение QR-кодов в автобусах очень больно ударило по перевозчикам Казани. Из-за введения QR -кодов в общественном транспорте пассажиропоток сократился более чем на 30%, пропорционально упала и выручка автотранспортных предприятий», — сказал Темляков.

Он отметил, что перевозчики по поручению властей столицы республики организовали работу общественного транспорта по QR-кодам, из-за чего работники и пассажиры терпели неудобства. Были нападения на кондукторов, некоторые пассажиры отказывались показывать коды и приходилось вызывать полицию, снимать автобусы с маршрутов. По словам Темлякова, убедить сотрудников работать в новых реалиях тоже стоило немалых усилий. Однако на данный момент автотранспортным предприятиям удалось сохранить коллективы.

В связи со сложившейся ситуацией перевозчики обратились к президенту республики, чтобы «не допустить банкротства автотранспортных предприятий»:

«Рустам Нургалиевич, перевозчики очень ждут от Вас субсидию на покрытия убытков из-за введения QR -кодов в общественном транспорте. Перевозчики Казани просят Вас предусмотреть выделения субсидий из бюджета до того момента, пока не будут отменены QR-коды и полностью не восстановится пассажиропоток», — сказано в обращении.

Фото: Максим Платонов

QR-коды на транспорте начали действовать в Казани с 22 ноября. В первый же день только утром из автобусов высадили более 500 человек.

Проверки на транспорте продолжаются. За выходные в электротранспорте Казани без QR-кода пытались проехать 26 человек.

Минтранс России сообщил, что продолжит проработку деталей закона о системе QR-кодов в общественном транспорте. Госдума и Минтранс примут итоговое решение с учетом консультаций министра с председателем кабмина. Еще будет учитываться позиция президента.

Маргарита Головатенко