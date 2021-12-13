В Набережных Челнах с горбольницы №5 сняли статус ковид-госпиталя

Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах с городской больницы №5 сняли статус госпиталя для пациентов с COVID-19. Медучреждение заработало в штатном режиме, однако при необходимости провизорные койки могут снова развернуть. Об этом сообщил глава городского Управления здравоохранения Александр Николаев.



По его словам, ситуация с заболеваемостью коронавирусом по-прежнему напряженная. Число обращений остается на стабильных значениях, передают «Челнинские известия».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В городе продолжает функционировать только один провизорный госпиталь. Это инфекционная больница, где проводится первичный прием пациентов с коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в Татарстане выявили 187 заболевших COVID-19. За все время пандемии инфекцию подхватили 40 794 татарстанца. Всего 33 849 человек, в том числе 41 — за последние сутки.



Диана Жиленкова