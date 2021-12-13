Штамм «омикрон» обнаружен у 16 вернувшихся из ЮАР россиян

У 16 вернувшихся из ЮАР в Россию граждан выявлен штамм коронавируса «омикрон». Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Из 177 граждан, которые сегодня вернулись, у 16 обнаружен штамм «омикрон», они все находятся под наблюдением», — приводит слова Голиковой RT.

Ранее было известно о двух заболевших «омикроном» россиянах. Заболевшие переносят инфекцию в легкой форме.

Напомним, что Роспотребнадзор наблюдает за состоянием почти 177 человек, прибывших из стран, считающихся опасными из-за нового штамма коронавируса «омикрон». Позднее в центре им. Гамалеи получили образец штамма «омикрон» и собрали конструкцию вакцины против него.



Ольга Шагиева