Кремль: дедлайна по российско-украинскому конфликту нет

Пресс-секретарь президента РФ Песков опроверг подобные слухи

Фото: Артем Дергунов

Дедлайна по завершению российско-украинского конфликта не существует. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с Bloomberg.

Ранее в некоторых СМИ появлялась информация, что боевые действия могут быть завершены к концу года, если России удастся достичь полного контроля над Донбассом.

На этой неделе Песков заявил, что российские военные готовят ответную реакцию на пролет украинских БПЛА из стран Балтии.

Зульфат Шафигуллин