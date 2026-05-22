Кремль: дедлайна по российско-украинскому конфликту нет

12:34, 22.05.2026

Пресс-секретарь президента РФ Песков опроверг подобные слухи

Фото: Артем Дергунов

Дедлайна по завершению российско-украинского конфликта не существует. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с Bloomberg.

Ранее в некоторых СМИ появлялась информация, что боевые действия могут быть завершены к концу года, если России удастся достичь полного контроля над Донбассом.

взято с сайта kremlin.ru

На этой неделе Песков заявил, что российские военные готовят ответную реакцию на пролет украинских БПЛА из стран Балтии.

Зульфат Шафигуллин

