В Челнах жильцы пострадавшего от взрыва газа дома вернутся в свои квартиры в конце декабря

В Набережных Челнах жильцы пострадавшего дома 48/20 вернутся в свои квартиры к 20—25 декабря. Об этом заявил мэр города Наиль Магдеев.

В доме уже восстановили или заменили все строительные конструкции, подали отопление, полным ходом идут отделочные работы. Восстановлением дома занимается ГК «Профит».

Фото: nabchelny.ru

Жильцы самостоятельно выбирали обои, плитку, линолеум. Сегодня рабочие приступили к монтажу натяжных потолков. На этой же неделе они начнут устанавливать сантехоборудование, двери. Рабочие выполняют практически все пожелания жителей, сообщается на сайте мэрии города.

В начале декабря на объекте уже восстановили два разрушенных этажа и завершена отделка фасада здания. Магдеев в прошлый понедельник сообщал о планах заселить жильцов пострадавшего дома в квартиры до Нового года.



Татьяна Леухина