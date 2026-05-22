Россельхознадзор нашел проблемы и в других поставках из Армении, помимо цветов

11:47, 22.05.2026

Глава ведомства озвучил новые претензии к армянским поставщикам

Проблема с поставками из Армении касается не только цветов, но и фруктов с овощами. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

— Вопрос в том, что у нас проблемы не только по цветам, у нас — и с овощами, и с фруктами, — сказал Данкверт в эфире «Вестей».

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ограничил с 22 мая ввоз цветов из Армении. Армянский премьер-министр Никол Пашинян назвал эти ограничения «рабочими моментами».

