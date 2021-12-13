Джекпот футбольного фаната из Колумбии: в Казани посадили «алмазного вора» на 5 лет

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

5 лет колонии общего режима получил за кражу чемодана с ювелирными ценностями в Татарстане гражданин Колумбии Эдгар Алехандро Валеро Валеро. Такой приговор ему только что огласил Приволжский райсуд Казани, передает с заседания журналист «Реального времени».



Оглашение приговора растянулось на несколько часов, но большую часть этого времени у председательствующего судьи Артема Никифорова заняло перечисление полного списка похищенных украшений и стоимости всех этих колец, подвесок, сережек из золота с бриллиантами, а также других ценных изделий. Всего 2 586 позиций на общую сумму 160,6 млн рублей.

— Более мягкий вид наказания не будет отвечать принципу справедливости, — объяснил председательствующий отправку осужденного в колонию общего режима.

При этом в зачет уже отбытого наказания ему включили срок, начавшийся со дня водворения в аргентинскую тюрьму — 2 сентября 2019 года. С учетом российской нормы о пересчете сроков — день СИЗО за полтора дня колонии общего режима, на данный момент Эдгаром Валеро отбыто 3 года и 5 месяцев. То есть до конца срока остается чуть менее полутора лет. Причем приговор еще не вступил в силу.

Последнее слово колумбийца и перевод приговора на испанский

Согласно приговору, вину 43-летний иностранец полностью признал. Однако утверждал: на ювелирной выставке оказался случайно и решил помочь в упаковке. «Один сотрудник передал мне два чемодана, помог упаковывать, действовал без корысти и в результате забрал один чемодан. Думал, что там находится компьютер и можно будет его продать», — огласил судья в итоговом решении показания подсудимого.

Смягчающими по делу обстоятельствами суд посчитал активное способствование Эдгара Валеро раскрытию преступлений, двух его малолетних детей, наличие на иждивении пожилой матери, а также позицию потерпевшего по делу.

Сегодня в последнем слове обвиняемый просил прощения у российского правосудия, лично у судьи, у потерпевших и членов своей семьи. «Я раскаиваюсь в том, что сделал. У меня не было намерения причинить вред. Я не знал величину этой проблемы. Не хотел наживаться», — сообщил через переводчика Эдгар Валеро.

Арестованный таксист из колумбийской Боготы просил суд быть к нему снисходительней и не «наказывать очень строго». «Я очень рад, что потерпевший остался доволен тем, что я все вернул, и, что более важно, он меня простил», — заявил Валеро. А еще напомнил — на родине его ждет несовершеннолетняя дочь-инвалид, пожилая мать и сын гражданской супруги. «Семья нуждается в моем присутствии», — заметил он.

Письменную речь фигуранта на испанском приобщили к материалам уголовного дела. Приговор также сопровождался синхронным переводом — уже с русского на испанский — для подсудимого.

Напомним, пропажу ценного чемодана в компании Seven Diamonds обнаружили лишь при проверке багажа в аэропорту Казани ближе к полуночи 15 июля 2018 года. Сама кража произошла на несколько часов раньше еще на территории «Казанской ярмарки», где в тот день завершила работу ювелирная выставка.

Следствием и судом установлено — иностранец Валеро, не говоря ни слова по-русски, принимал активное участие в упаковке конструкций и товара. Представители ювелирной компании принимали его за сотрудника специализированной охранной организации «Бринкс», а охранники думали — он представляет ювелиров. На следствии руководители регионального подразделения «Бринкс» сообщали, что на момент передачи груза их партнеры из ювелирной компании находились в нетрезвом состоянии.

В результате в момент погрузки чемоданов самый ценный из них оказался в руках постороннего, и он вышел с ним из павильона «Казанской ярмарки» и с помощью приятеля-иностранца перекинул краденый багаж через забор, потом забрал его и скрылся.

Первоначально стоимость краденого потерпевшие дилеры ювелирки оценили в 133 млн рублей, однако позже размер вырос до 160,6 млн рублей — часть груза подвезли в Казань всего за день до окончания работы выставки, хотели расширить экспозицию на следующей ярмарке — в Сочи. Статус потерпевших в этом деле получили больше десятка компаний и предпринимателей, предоставлявших товар Seven Diamonds.

Согласно приговору, директор Seven Diamonds финансовых претензий к Валеро «больше не имеет — ценности возвращены, а 100 тысяч рублей из чемодана (которые фигурант потратил на еду и билеты) он ему простил».

Как нашли Валеро и ценности в болоте

Как выяснилось спустя два с половиной года, похищенные ценности Казань не покидали. Первоначально в причастности к краже подозревали троих туристов из Гватемалы и Колумбии, которые прибыли в Россию по временным гостевым визам на период футбольного ЧМ-2018 и покинули нашу страну 16 июля. В частности, Валеро вылетел в 8.25 из Казани в Москву, а затем — в Латвию.

В федеральный розыск поначалу объявили всех троих, однако в международный — только Эдгара Алехандро Валеро Валеро.

28 сентября 2018-го колумбийца заочно арестовал в качестве обвиняемого в краже Вахитовский райсуд Казани.

В сентябре 2019-го Интерпол нашел этого туриста в Аргентине, он был взят под стражу.

9 марта 2021-го Генпрокуратура после серии судов добилась экстрадиции Эдгара Валеро в Россию.

5 апреля, после ковидного карантина, его этапировали в Казань. Но поначалу причастность к краже обвиняемый отрицал.

В мае 2021-го иностранец начал сотрудничать со следствием и указал место, где переупаковал и закопал похищенное. При участии обвиняемого и представителя потерпевшей фирмы полицейские отыскали четыре мешка с золотыми изделиями и бриллиантами на заболоченном участке лесопосадки за казанским ТРК «Парк Хаус». На ночь на месте поисков выставляли посты — на случай желающих найти «клад».

18 августа 2021-го обвиняемый предстал перед судом.

перед судом. В ноябре 2021-го на прениях зампрокурора Татарстана Алексей Заика запросил для него 5,5 года колонии общего режима.

Ирина Плотникова