В Казани погиб мужчина от отравления газом в квартире — прокуратура начала проверку

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

В Казани один мужчина погиб и еще один госпитализирован после утечки бытового газа в многоквартирном доме по улице Хади Такташа. Инцидент произошел в квартире на пятом этаже, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Мужчина 1982 года рождения умер, второго мужчину, 1976 года рождения, госпитализировали с отравлением средней степени тяжести. Причину гибели — отравление угарным или бытовым газом — установят после вскрытия.

Прокуратура Вахитовского района Казани организовала проверку информации. На место происшествия выехал представитель прокуратуры Ранис Салимов.



Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Надзорное ведомство вместе со специалистами выяснит обстоятельства и причины инцидента, проверит соблюдение требований безопасности при эксплуатации газового оборудования. При выявлении нарушений ведомство примет меры прокурорского реагирования, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

На прошлой неделе в Казани два человека погибли от отравления угарным газом. Трагедия произошла в квартире по улице Короленко, 93а. Тела погибших женщины и мужчины обнаружили родственники.

Татьяна Леухина