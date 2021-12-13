В Великобритании умер первый пациент с омикрон-штаммом
Первый заразившийся омикрон-штаммом коронавируса умер в Великобритании. Об этом сообщил премьер-министр Британии Борис Джонсон.
«К сожалению, мы наблюдаем случаи госпитализации в результате заражения омикрон-штаммом. Умер по меньшей мере один пациент, инфицированный омикрон-штаммом», — заявил глава британского правительства.
Ранее в мире не было известно о случаях смерти после заражения «омикроном».
В Великобритании начали выявлять первые случаи заражения омикрон-штаммом в конце ноября. Ученые пока не установили опасность нового штамма. Реальная угроза, которую представляет новый штамм коронавируса «омикрон», будет ясна к Новому году.
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