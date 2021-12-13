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В Великобритании умер первый пациент с омикрон-штаммом

14:50, 13.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Великобритании умер первый пациент с омикрон-штаммом
Фото: realnoevremya.ru

Первый заразившийся омикрон-штаммом коронавируса умер в Великобритании. Об этом сообщил премьер-министр Британии Борис Джонсон.

«К сожалению, мы наблюдаем случаи госпитализации в результате заражения омикрон-штаммом. Умер по меньшей мере один пациент, инфицированный омикрон-штаммом», — заявил глава британского правительства.

Ранее в мире не было известно о случаях смерти после заражения «омикроном».

В Великобритании начали выявлять первые случаи заражения омикрон-штаммом в конце ноября. Ученые пока не установили опасность нового штамма. Реальная угроза, которую представляет новый штамм коронавируса «омикрон», будет ясна к Новому году.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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