Главный онколог России: «Ответственность перед пациентами растет кратно прорывным технологиям»

Андрей Каприн рассказал в Казани, как паллиативная помощь превращается в эффективное лечение некоторых видов рака

В Казани проходит XIV Съезд онкологов России «Диалог поколений». За выбор площадки для этого внеочередного форума, приуроченного к 80-летию онкологической службы Татарстана, горячо поблагодарил главного российского онколога Андрея Каприна директор Казанской государственной медицинской академии, главный внештатный специалист онколог Минздрава России по ПФО, бывший главврач Казанского республиканского онкодиспансера Рустем Хасанов. В рамках съезда специалисты обсудят вопросы организации онкологической помощи, молекулярно-генетических исследовании и паллиатива. О достижениях и проблемах онкологов и ситуации с онкопомощью в Татарстане читайте в репортаже «Реального времени».

«Стоит задача ускоренного выявления заболеваний»

На пресс-подходе перед торжественным открытием XIV Съезда онкологов России «Диалог поколений», который проходит сейчас в Казани, главный внештатный специалист онколог Минздрава России по ПФО Рустем Хасанов напомнил, что в Татарстане онкологическая служба была создана ровно 80 лет назад, в голодном послевоенном 1946 году, перечислил имена ее создателей и отметил, что долгое время рак был смертельным приговором и что очень медленно, благодаря усилиям специалистов и ученых, продолжительность и качество жизни онкологических больных стали увеличиваться.

Илья Репин / realnoevremya.ru

А взявший после него слово глава российской онкологической службы гендиректор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, директор МНИОИ имени П.А. Герцена, президент ОНС «Ассоциация онкологов России» Андрей Каприн напомнил, что перед российской онкологической службой стоит задача ускоренного выявления заболеваний и быстрой маршрутизации пациентов.

— Ответственность перед пациентами растет кратно тем прорывным технологиям, которые сейчас имеются в распоряжении онкологов, — подчеркнул он, добавив, что сегодня в стране 61% заболеваний выявляется на ранней — первой и второй стадии, достигнуто снижение до 25% «одногодичной» летальности (смертности от онкозаболеваний в течение года после их выявления). — Это очень большие вызовы, требующие больших инвестиций и развития службы.

«Программы обследований доступны в рамках ОМС»

Отвечая на вопрос «Реального времени» о том, что ожидать пациентам онкологов в плане развития паллиативной помощи, и какие усилия планируется предпринять на государственном уровне, чтобы расширить ее возможности и сделать уход из жизни терминальных пациентов менее мучительным, Андрей Каприн заверил, что такие усилия предпринимаются, но затем направил обсуждение проблемы в неожиданную сторону:

— Паллиативная служба раньше вообще считалась в мире дорогой в одну сторону, но теперь мы понимаем, что при определенной поддержке пациент может получить курс лечения, и это продлит ему жизнь. Мы это видим, например, при использовании радионуклидной терапии. Мы можем бороться с костными метастазами кастрационно-резистентного рака предстательной железы. Это распространенное заболевание, и мы возвращаем в строй фактически с полной ремиссией до 70% пациентов с костным метастазом! Мы сейчас берем больных с нейроэндокринными опухолями, молодых, которым раньше невозможно было оказать помощь, — это абсолютный прорыв. И если раньше мы говорили, что хорошо, что пациент живет на 19 дней дольше, то сейчас он может дожить до следующих протоколов лечения, которые сейчас появляются.

Главный онколог российского Минздрава подчеркнул, что в борьбе с раком важна помощь СМИ — важно, сказал он, «поднимать» граждан на своевременные обследования, оповещать об их доступности и необходимости проходить их.

— Программы обследований опубликованы Минздравом на официальном сайте, — заметил он. — С ними можно ознакомиться. Они абсолютно доступны, обследования проводятся в рамках ОМС. Подтолкните людей, мы их ждем!

Следующие этапы развития — гамма-нож и оптимизация лекарственных назначений

А министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев рассказал, что за три дня Съезда его участники не только обменяются опытом, но и посетят медучреждения республики, увидят на практике работу наших онкологов.

— Безусловно, предметом нашей гордости является онкологический центр, который технологически сегодня опережает многие регионы и приближается к будущему по уровню оснащенности и наличию технологий, — сказал он. — А в ближайшее время при поддержке раиса республики будет введен в строй гамма-нож, который позволит нам локализовать на территории Татарстана нейрохирургические операции на головном мозге размером не более двух сантиметров. И это для нас серьезный технологический сдвиг!

Абашев также рассказал об опыте использования возможностей искусственного интеллекта в вопросах, касающихся планирования лекарственного лечения онкологических заболеваний:

— Сегодня команда управленцев в онкологическом центре высчитала наиболее часто применяемые препараты, вывела их стоимостные характеристики, выяснила, насколько эффективно они работают в тех или иных клинических рекомендациях, и мы очень надеемся, что такая машинная обработка больших массивных данных позволит оптимизировать подходы к лечению и своевременно, а самое главное, персонифицированно назначать препараты онкологическим пациентам. Сегодня искусство онкологии заключается в том, чтобы правильно выбрать препарат, трек движения пациента по получению лечения.

А еще Альмир Абашев обратился к жителям республики — пригласил всех посетить поликлиники с целью выявления не только онкозаболеваний, а ради здоровья, поскольку «сотрудничество с врачами даст дополнительные годы жизни».

Пациенты онкодиспансера получили свободу передвижения

Для татарстанских онкобольных 2026 год ознаменовался не только прорывными технологиями — за два месяца до открытия XIV Съезда онкологов России после скандального увольнения Ильгиза Хидиятова по представлению прокурора Татарстана Альберта Суяргулова был назначен новый главврач Республиканского онкодиспансера — Марат Мухамадеев.

Вплоть до начала 2026 года пациенты клиники жаловались на очереди, проблемы с записью на прием и лечение, отсутствие лекарственных препаратов, некорректное поведение персонала клиники. «Реальное время» попросило Альмира Абашева рассказать о первых изменениях, которые произошли в работе диспансера после смены руководства.

— Безусловно, мы видим положительный момент в сплочении коллектива вокруг проблем, которые существуют в сфере «медицинская организация — пациент», — отметил министр. — Если вы были в онкологическом центре ранее, вы могли увидеть многочисленные турникеты, ограничители и прочее. Это все сегодня убрано, и люди свободно передвигаются по зданию. Но это, наверное, только одна из видимых вещей, а основные успехи мы видим в том, что новая команда под руководством нового главного врача внедряет пациентоориентированные технологии, и людям должно в ближайшее время стать удобнее, а организация сможет быстрее достигать необходимых объемов медицинской помощи.

взято с сайта tatarstan.ru

«Реальное время» попросило министра рассказать, что делается в республике для того, чтобы онкологическая помощь стала «ближе» и доступнее не только жителям столицы региона, но и тем, кто живет в отдаленных районах, на селе и очень страдает от того, что до онкоцентров трудно и дорого добираться.

— Поэтому мы открываем филиалы, — заметил он. — Нижнекамский филиал РКОД начал работу 1 апреля. Существуют еще два филиала — в Набережных Челнах и Альметьевске. Мы таким образом пытаемся приблизить медицинскую помощь к людям. Работают 12 Центров амбулаторно-онкологической помощи в разных районах республики — мы их сегодня насыщаем дополнительным оборудованием и людьми. И мы очень надеемся, что в целом рост доступности онкопомощи будет положительно влиять на ощущения людей.