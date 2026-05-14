Лейла Фазлеева: «Где объединятся память и мечта, появляется будущее»
В Казани прошел съезд министров культуры стран Организации исламского сотрудничества
В Казанской ратуше прошел второй съезд министров культуры стран Организации исламского сотрудничества — помимо представителей 28 стран и трех международных организаций, его посетили министр культуры РФ Ольга Любимова, глава Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мохаммед Аль-Малик. Многие из них продолжат работу в Казани в течение года — в рамках мероприятий, посвященных Году Казани как столицы исламского мира.
«Умма нуждается в солидарности не только политической, но и культурной»
Тема съезда звучала как «Искусство диалога: роль России и стран исламского мира в сохранении мировой культуры» — и на нем в течение трех часов дали высказаться всем странам и организациям. Профильные министры приехали из 14 стран.
— Мы стремимся показать, что мир исламской культуры — это не только величайшая история. Это современное искусство, творческие индустрии, цифровые технологии и, что особенно важно, это наша молодежь, — указал раис Татарстана Рустам Минниханов, выступая на съезде и в качестве председателя Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».
— Мы хотим, чтобы молодые творцы со всего исламского мира видели Казань как площадку для старта, как город, где традиции вдохновляют на новаторство. Ваше присутствие здесь подтверждает — умма нуждается в солидарности не только политической, но и культурной. Мы открыты для сотрудничества и готовы делиться опытом мирного сосуществования разных конфессий и народов, — отметил Минниханов.
Второй год KazanForum посещает Гурбангулы Бердымухамедов. В этот раз национальный лидер туркменского народа выступил и в Казанской ратуше, представив несколько предложений. Первое — это работа с историческим наследием.
— Считаю целесообразным сделать акцент не только на изучении исследований, но и на активном продвижении исламского культурного наследия через создание литературных произведений, кинематографии, виртуальных музеев, галерей и других интернет-платформ широкой доступности, — отметил экс-глава Туркменистана.
Второе — это образование и просветительство, здесь Бердымухамедов предложил запустить программу и знакомить страны «с лучшими произведениями исламского поэтического, философского наследия, от древности до современного периода».
— Исторические особенности исламской философской мысли — это ее лирическое и поэтическое наполнение. Поэтому в качестве первого шага предлагаю подумать над созданием Всемирной антологии исламской поэзии, куда вошли бы произведения выдающихся поэтов, мыслителей, философов мусульманского мира, а также тех авторов, которые ощущают свою принадлежность к исламу, исламской культуре, — добавил Бердымухамедов.
Наконец, третья инициатива касалась развития дипломатических отношений между «умными городами» исламского мира. В Туркменистане это Аркадаг, который построили в 2023 году в 30 км от Ашхабада.
«Цивилизации не сталкиваются, а дополняют друг друга»
Также слово взял генеральный директор ИСЕСКО (Организация исламского мира образования, науки и культуры). Салим бин Мохаммед Аль-Малик указал:
— Мы стремимся к развитию нашего сотрудничества. Это может найти отражение в различных программах. Казань занимает здесь особое место как пример гармоничного сосуществования разных культур и религий.
Добавим, 13—14 мая в отеле Millennium Panorama прошла 15-я сессия Генеральной конференции ИСЕСКО. Мохаммеда Аль-Малика на ней переизбрали на новый срок, до 2029 года.
Серию выступлений профильных организаций начал министр культуры ОАЭ шейх Салем бин Халид аль-Касеми, и, как отметила позже министр культуры России Ольга Любимова, слово дали всем. Некоторые из гостей ограничивались благодарностями и выражали уверенность в успешных итогах встречи в Казани, но звучали часто либо конкретные предложения, либо слова о готовности к сотрудничеству. К примеру, министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева сказала, что ее страна готова принять художников из других стран в своих резиденциях.
— Цивилизации не сталкиваются, а дополняют друг друга, когда есть видение, — заметили представители Египта. — Наша ответственность в том, чтобы перейти от слов к выработке реальных механизмов, которые укрепят наше культурное взаимодействие.
С другой стороны, глава Организации по исламской культуре и связям Исламской Республики Иран Мохаммад Махди Иманипур не мог говорить ни о чем другом, кроме того, что происходит у него в стране:
— Нанесен ущерб историческим памятникам, объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО, идет натиск на мировых лидеров, в том числе — главу католиков мира, за критику войны и поддержку мира, эти и сотни других преступлений обнажили истинное лицо лжецов, претендующих на защиту свободы.
— В Секторе Газа последняя агрессия не оставила ни одного целого образовательного или культурного здания. Сотни школ, библиотек стали руинами. Тысячи книг и рукописей полностью были уничтожены. При этом образовательные процессы полностью прекратились, многие учителя были убиты, — сказал чрезвычайный и полномочный посол Государства Палестина в Российской Федерации Абдель Хафиз Нофаль. — Но культура Палестины жива. Мы обращаемся к мировому сообществу оперативно поддержать нашу культуру и институты, открыть границы, чтобы наши образовательные учреждения возобновили свою работу.
«Впереди у нас год очень серьезной работы»
— Культура обладает уникальной способностью объединять народы, даже тогда, когда в мире усиливаются противоречия. Она происходит на языке, понятном каждому, — на языке памяти, красоты, уважения и достоинства, — завершила съезд Любимова и добавила: — Мы готовы вместе реализовывать выставочные, музейные, реставрационные, образовательные и творческие проекты, обмениваться опытом и создавать новый формат культурного диалога.
— Впереди у нас год очень серьезной работы и масса мероприятий: выставки, театральные и кинофестивали, фестивали исламского искусства, олимпиады на знание арабского языка, — поделилась она планами с журналистами.
Как добавила модератор встречи вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, в Казани точно будут перекрестные выставки, проекты по передаче знаний о народно-художественных промыслах, сохранению рукописей:
— Мне хочется воспользоваться тезисом одного из выступающих, который сказал, что культура — это память и мечта. А где объединятся память и мечта, появляется будущее.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».