Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию минеральной воды «Джермук» из Армении

Эксперты обнаружили превышение содержания гидрокарбоната — иона, хлоридов и сульфатов

Фото: Олег Тихонов

Роспотребнадзор временно приостановил ввоз и оборот в России всех партий минеральной воды «Джермук» из Армении. Об этом сообщается в канале ведомства.

— С 22 мая 2026 года Роспотребнадзор ввел временную санитарную меру по приостановлению ввоза и оборота на территории Российской Федерации пищевой продукции: «Минеральная природная лечебно-столовая питьевая газированная вода «Джермук», изготовитель ЗАО «Джермук Групп», — говорится в публикации.



Эксперты обнаружили превышение содержания гидрокарбоната — иона, хлоридов и сульфатов. Введение в заблуждение относительно лечебных свойств продукции может привести к неэффективному лечению, ухудшению состояния здоровья, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Уведомления направлены в Евразийскую экономическую комиссию, уполномоченные органы государств — членов Евразийского экономического союза. Также проинформированы Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

Напомним, недавно в России также временно ограничили импорт цветочной продукции из Армении. Тогда уточнялось, что мера направлена на защиту фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала. Затем глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что проблема с поставками из Армении касается и фруктов с овощами.



Галия Гарифуллина