Журнал Time назвал Илона Маска «Человеком года»

Журнал Time выбрал «Человека года». По версии журнала, им стал американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

— Этот человек обладает экстраординарным влиянием на жизнь на планете Земля и в перспективе, возможно, на жизнь за ее пределами. От экзистенциального кризиса изменения климата, от проблем неравенства до новых границ возможного — никто не воплощает собой темы этого года лучше, чем человек 2021 года — Илон Маск, — объявил главный редактор Time Эдвард Фельзенталь.

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло $300 миллиардов.



В ноябре Маск продал часть своих акций Tesla на $5 млрд. Много это или мало — оценивало «Реальное время».

Ольга Шагиева