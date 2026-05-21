«Эксперт РА» подтвердило рейтинг Татарстана «ruААА» со стабильным прогнозом
Давление оказывает умеренно низкая диверсификация налоговой базы республики
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Татарстана на уровне «ruААА» со «стабильным» прогнозом. Об этом говорится в его пресс-релизе.
Давление оказывает умеренно низкая диверсификация налоговой базы Татарстана. В прошлом году 24,4% налоговых доходов бюджета пришлось на десять крупнейших налогоплательщиков. Лидером традиционно была «Татнефть»: ее доля была равна 9,8%.
Долговая нагрузка республики оценена как низкая. К началу этого года размер долга достигал 98 млрд рублей, но в его структуре нет рыночных заимствований. Соответственно, расходы на его обслуживание в 2026-м предполагаются в прежнем объеме — 0,2% от собственных налоговых и неналоговых доходов республики.
— Для покрытия внутригодовых кассовых разрывов и краткосрочных обязательств Татарстан имеет достаточный объем средств в виде остатков денежных средств на счетах и доступа к казначейским кредитам, — подчеркивается в пресс-релизе.
Напомним, вчера Кабмин Татарстана утвердил график подготовки прогноза социально-экономического развития региона на ближайшие три года. Разработка будет проходить в два этапа: предварительный вариант должен быть готов к 24 июня, а уточненный — к 23 октября.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».