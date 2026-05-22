В Татарстане обвиняют в мошенничестве риелтора, реализовавшего чужую квартиру

В 2023 году к женщине обратилась знакомая за помощью в продаже квартиры — злоумышленница реализовала жилье третьему лицу в счет долга

Фото: Динар Фатыхов

Следственные органы СК по Татарстану завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего риелтора, которую обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



По версии следствия, в 2023 году к женщине обратилась знакомая за помощью в продаже квартиры в Тукаевском районе. Жилье было в долевой собственности несовершеннолетних детей клиентки.

— Введя женщину в заблуждение, злоумышленница реализовала квартиру стоимостью 2,5 млн рублей третьему лицу, неосведомленному о ее преступных намерениях, в счет имевшегося перед ним долга. Кроме того, в 2022 году при аналогичных обстоятельствах риелтор похитила у пожилой жительницы Тукаевского района 700 тыс. рублей при реализации ее земельного участка, — говорится в публикации.

Уголовное дело направили в суд. На незаконно реализованные объекты недвижимости наложен арест.

Напомним, трое татарстанцев обвиняются в хищении свыше 112 млн рублей у 39 граждан под видом строительства ИЖС. Как установило следствие, один из злоумышленников создал ООО «АльфаСтройКапитал». С июля 2022 года по февраль 2024-го соучастники заключали договоры подряда, рекламировали услуги и размещали в интернете заведомо ложные сведения о возведении коттеджей.

Галия Гарифуллина