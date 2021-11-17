Итоги дня: QR-коды без «Госуслуг», подробности отравления студентов, тесты на COVID-19 для пациентов с ОРВИ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 17 ноября:
- МФЦ Татарстана начали выдавать жителям республики бумажные QR-код без регистрации на портале госуслуг. Для этого достаточно предъявить справку о прививке. Отдельно директор ГБУ МФЦ в РТ Ленара Музафарова отметила, что пока в республике выдача QR-кодов о медотводе не обсуждается — систему еще не наладили. Подробнее о новой услуге в МФЦ — в материале «Реального времени».
- При этом с 18 ноября МФЦ возвращаются к работе в прежнем режиме. Сейчас они работают без выходных. С этого дня дополнительные часы работы вечером в отделах Казани сократятся, но офисы МФЦ будут продолжать работать с 8 утра.
- В Следственном комитете по Татарстану сегодня раскрыли детали резонансного отравления студентов метанолом. Молодые люди могли перепутать 5-литровую пластиковую бутыль контрафактного алкоголя с «незамерзайкой». Следствие установило, что один из пострадавших купил у знакомого спиртосодержащую жидкость в 5-литровой пластиковой бутыли. Бутыль привезли в коттедж в багажнике каршерингового автомобиля. В этом же багажнике находилась еще одна бутыль такого же объема с незамерзающей жидкостью. По ошибке молодые люди взяли ее с собой, а после этого добавили в жидкость ароматизаторы и выпили. Бутыль из-под «незамерзайки» изъяли, в ней содержатся следы метанола. В каршеринговом автомобиле нашли бутыль с контрафактным алкоголем, который студенты купили для праздника. В нем следов метанола не обнаружили.
- Главный токсиколог МЗ РТ, заведующая отделением токсикологии Городской клинической больницы №7 Казани Алия Насибуллина сообщила, что состояние казанских студентов, отравившихся метанолом, остается прежним. Общее число пострадавших увеличилось до 15. В больнице Казани сейчас находится 13 человек, трое из них — в реанимации в тяжелом состоянии, одна пациентка — в крайне тяжелом состоянии, еще две — в стабильно тяжелом. Остальные отравившиеся — в стабильном состоянии, в сознании, жалоб не предъявляют. Еще двое пострадавших — в Башкирии и Москве.
- После массового отравления студентов в Казани полицейские установили и задержали не только гражданина, у которого компания купили алкоголь, но и всю цепочку сбытчиков. Оказалось, что сбытом суррогатного алкоголя занимаются четыре казанца. Сейчас проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование противоправной деятельности подозреваемых, заявили в МВД по РТ.
- Новогодние каникулы у жителей Татарстана будут длиться с 31 декабря по 9 января, напомнили сегодня в Минтруда республики. 31 декабря в этом году стало выходных согласно постановлению Кабмина России, 1 и 2 января приходятся на субботу и воскресенье, поэтому эти праздничные выходные перенесли на 3 и 10 мая.
- Президент России Владимир Путин на совещании по генетическим технологиям потребовал увеличить скорость тестирования на коронавирус. Сегодня же руководитель Роспотребнадзора России Анна Попова заявила, что все пациенты с ОРВИ будут обязательно обследоваться на коронавирус. По ее словам, сейчас в России снижается заболеваемость COVID-19. Отдельно Попова уточнила, что пока власти не обсуждали введение QR-кодов на внутригородском транспорте. Сейчас правительство России прорабатывает возможность выдачи QR-кодов по достаточному уровню антител к коронавирусу.
- Также на совещании по генетическим технологиям президенту доложили о разработке в Институте молекулярной биологии РАН препарата, обезвреживающего коронавирус и его вариант «дельта». А глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о доклинических исследованиях еще двух вакцин против COVID-19. Председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин на совещании у президента сообщил, что структура «Роснефти» «Биотехнологический кампус» создаст в России базу геномов. Первыми добровольными участниками станут сотрудники компании. На первом этапе программы предусмотрены инвестиции в размере более 22,5 млрд рублей. Попасть в базу должны 100 тысяч россиян.
- В Татарстане при строительстве трассы М-12 археологи обнаружили древние поселения в селе Азбаба Апастовского района и в селе Средняя Куланга Кайбицкого района республики, относящиеся к XII—XVII векам. Ученые нашли фундаменты жилых домов, а также медные монеты второй половины XVII—XVIII веков, перстни, кольца, ажурные подвески, обломки посуды, нательные крестики, пуговицы, запонки, колокольчики, ключи и другие предметы быта. Все находки внесли в реестр Комитета по охране объектов культурного наследия Татарстана.
- Госдума приняла в первом чтении законопроекты о наказании за неполную плату алиментов. Законопроект направлен на совершенствование механизма привлечения к уголовной ответственности лиц, не уплативших алименты без уважительной причины. Также сегодня в нижней палате парламента одобрили в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий заключать трудовой договор между сотрудником и работодателем дистанционно.
- Сегодня комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в среду рекомендовал принять во втором чтении правительственный законопроект, который дает право сотрудникам полиции вскрывать автомобиль, оцеплять территорий и ограждать места массовых мероприятий, а также уточняет основания для открытия полицейскими огня и для проникновения в дома и квартиры. Ко второму чтению из-за законопроекта убрали одно из оснований, по которым полиция может открыть огонь на поражение. Первоначально предлагалось, что нажать на курок сотрудник полиции мог в случае, если задерживаемый попытается «совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции». Теперь это положение удалено. Также из него будет исключена норма о том, что полицейские не должны подлежать преследованию за действия, совершенные при исполнении.
- Покупатели со всей России пострадали от рук мошенников, которые выдали себя за магазин из Казани. Покупатели делали заказ и оплачивали покупку, но не дождались заказа. После проверки контактных данных на сайте выяснилось, что по указанному адресу никакого магазина нет, по номерам телефона не дозвониться, а социальных сетей не существует. Руководитель отдела внешних коммуникаций «Е-Ком Трейд» Рената Кимаева рассказала «Реальному времени», что о ситуации стало известно сегодня. Некоторые пострадавшие обратились в правоохранительные органы.
- В Татарстане планируют повысить стоимость социального проездного на 2022 год. Согласно проекту постановления, стоимость ежемесячного пополнения единого месячного социального проездного билета может вырасти с 526 до 547 рублей, единого месячного детского социального проездного — с 320 до 333. В прошлом году социальный проездной билет взрослый мог приобрести за 505 рублей, для ребенка он стоит 307 рублей.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чисто техническим решением продление санитарно-эпидемиологических правил по профилактике коронавируса до 2024 года. Он отметил, что их можно отменить, если вдруг пандемия уйдет». «У нас уже скоро будет два года пандемии, и пока конца и края не видно. Мы видим резкий скачок, который был у нас и который сейчас имеет тенденцию чуть-чуть к сокращению», — сказал представитель Кремля.
- Этой ночью в Татарстане похолодает до -3... -8˚. На восток придет похолодание до -9... -14˚, при прояснениях — минус 14... -19˚. Днем ожидается до 1... -4˚. Местами прогнозируется небольшой снег. 19—20 ноября, по предварительному прогнозу синоптиков, в республике сохранится неустойчивая погода, временами возможны осадки. Ночью температуры составят -2... -7°, днем ожидается около 0°.
- Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в обмен на решение миграционного кризиса хочет, чтобы Запад признал его президентом и снял санкции. По мнению политика, Евросоюз должен как можно скорее ввести новые санкции. Брюссель должен «оставаться единым и оказывать свое влияние на Белоруссию посредством действий».
- Перевозчики Татарстана обратились к министру внутренних дел республики Артему Хохорину в связи с введением QR-кодов в общественном транспорте. Они считают, что при проверке сертификатов будут возникать конфликтные ситуации, для разрешения которых потребуется помощь правоохранителей. В Ассоциации транспортных предприятии республики считают, что если экипаж автобуса позвонил в полицию при возникновении конфликтных ситуаций, то правоохранителям нужно оперативно выезжать на место. Перевозчики предлагают закрепить ответственных лиц за каждым районом и просят министра внутренних дел разработать алгоритм защиты сотрудников общественного транспорта, разъяснить, какое наказание грозит тем, кто решит напасть на кондуктора, водителя или сотрудника контрольно-ревизионной службы предприятия.
- В управлении Роспотребнадзора по Татарстану ответили на предложение рестораторов разрешить им работать ночью. В ведомстве считают преждевременным снятие ограничений на работу ресторанов и кафе в ночное время. Текущая ситуация с заболеваемостью коронавирусом не позволяет снять ограничений. В управлении обещали рассмотреть предложение рестораторов при стойкой тенденции к стабилизации и снижению заболеваемости.
- Пресс-секретарь Российского Союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила, что примерно 1—1,2 млн туристов могут пострадать, если туристические операторы массово начнут банкротиться. Это может коснуться россиян, которые должны были до конца года отправиться в уже оплаченные туры. Они не состоялись из-за пандемии коронавируса. По минимальным оценкам, сумма задолженности перед клиентами компаний составляет 25 млрд рублей, уточнила Тюрина. Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко отметил, что если туристы пожелают вернуть деньги и единовременно придут к операторам, то обанкротиться может до 60% компаний, работающих на выездном рынке. Прекратить работу могут до 230 компании, сейчас в России их насчитывается порядка 385.
- Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что несмотря на нехватку рабочей силы, заключенные не будут привлекаться к строительству трассы М-12 «Москва — Казань». Он отметил, что сейчас не все рабочие готовы жить в полевом лагере, вдали от семьи и «пахать» с утра до вечера. А желающие рассчитывают на серьезную зарплату, но возможности подрядчиков ограничены. При этом, отметил глава «Автодора», «труд заключенных — не наша история». Сегодня же мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число мигрантов на стройках домов по программе реновации в российской столице должно быть уменьшено. Он призвал привлекать на строительные работы россиян из регионов, повышать зарплаты.
- Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов сообщил, что ЦБ РФ видит риск повторения ситуации с резким ускорением продовольственной инфляции в 2022 году. Он указал на возможный рост цен на энергетические товары. Еще одна важная неопределенность — реакция мировых регуляторов на рост инфляции.
- Как выяснило сегодня «Реальное время», в АО «Холдинговая компания «Ак Барс» проходили обыски по уголовному делу о невыплате зарплаты, возбужденному в отношении неустановленного лица из числа руководства челнинского ООО «Завод железобетонных изделий — 210». Обыск проходил с ОМОНом и сотрудниками отдела по расследованию особо важных дел. Все подробности — в материале «Реального времени».
- Россия три раза предлагала Армении и Азербайджану приступить к делимитации и демаркации границы, однако Баку затягивал данный процесс, заявил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он уточнил, что площадь контролируемой азербайджанскими ВС территории Армении не увеличилась после боев на границе во вторник. Министерство обороны Азербайджана сегодня сообщило о семи погибших и десяти ранены солдатах.
- Жители поселка Замелекесье в Набережных Челнах добились у властей установки светофора и изменения организации сквозного движения на участке дороги, на котором на прошлой неделе сбили ребенка. Стоит отметить, что люди просили установить на этом участке светофор с 2018 года. Горожане называют этот перекресток «злосчастным». На прошлой неделе там была сбита 9-летняя девочка. После этого там устроили акцию протеста, дети вышли с плакатами к этому перекрестку.
- На 81-ом году жизни умер последний министр здравоохранения СССР, академик РАН Игорь Денисов. Денисов руководил Минздравом СССР в 1990–1991 годах. Считается, что при его участии издали первый отечественный сборник по страховой медицине, разработали государственные образовательные стандарты для медицинских и фармацевтических вузов. После распада СССР Денисов вернулся к научной работе, был проректором Московской медицинской академии имени Сеченова (позже университета). На этом посту он находился до 2011 года, после стал советником при ректорате этого учебного заведения.
- В Татарстане в этом году налоговыми льготами по транспортному налогу воспользовались более 40 тыс. человек. Всего сумма налоговых льгот для этой льготной категории составила 107 млн рублей, рассказали в УФНС по Татарстану. Имеющим транспортные средства и работающим в пострадавших отраслях экономики предоставили налоговые льготы за 2020 год в сумме 87 млн рублей. В этом году татарстанцам направили 2,157 млн налоговых уведомлений с общей суммой 8,1 млрд рублей. По транспортному налогу всего начислено 4,5 млрд рублей.
- Депутата Заксобрания Приморья Артема Самсонова из КПРФ задержали по подозрению в развращении ребенка. Следствие считает, что Самсонов, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурной во Владивостоке, при общении с 11-летним ребенком «демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении».
- Сегодня в Госдуму поступило обращение Генпрокурора о снятии депутатской неприкосновенности с депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Обсуждение, вероятно, состоится на следующей неделе. Напомним, Рашкина задержали в ночь на 29 октября в охотничьих угодьях в Саратовской области. Депутат и еще один человек были с автомобилем, в багажнике которого находилась разделанная туша лося. Было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.
- В Казани реорганизуют троллейбусный маршрут с разворотного кольца по улице Академика Парина на маршрут по улице Хусаина Мавлютова — проспект Победы — внутриквартальный проезд Оренбургского тракта в Приволжском районе. Как выяснило «Реальное время», на это из бюджета Татарстана направили 24,1 млн рублей. На эти средства на участке длиной 40 метров планируется устроить освещение, контактные сети троллейбуса, установить разметку и дорожные знаки.
- Сегодня вечером посольство Белоруссии в Бельгии сообщило о приостановке приема посетителей по консульским вопросам после «совершённого неизвестными поджога здания». Однако позже консульство поспешило объяснить, что на сайте представительства по ошибке опубликовали сообщение за август. Поджог одного из входов в здание белорусского посольства произошел 8 августа текущего года, а 11 августа диппредставительство сообщало о временной приостановке приема посетителей по консульским вопросам.
- В Татарстане изъяли и сожгли 786 кг мясной продукции из-за выявленного генома африканской чумы свиней (АЧС). Продукция поступила в республику из Чувашии и Мордовии. По итогам исследований проб мяса в Республиканской ветеринарной лаборатории подтвердилось наличие ДНК вируса АЧС в колбасных изделиях ООО «Мясоперерабатывающего предприятия «Приволжские колбасы» и ООО «МПК «Атяшевский». Эту продукцию изъяли из продуктовых магазинов Казани, Набережных Челнов и Зеленодольского, Альметьевского, Буинского, Бугульминского, Аксубаевского, Кукморского, Сабинского, Нижнекамского, Мензелинского районов.
- На портале госуслуг Татарстана временно приостановили сервис электронного приема заявлений в детские сады республики. В Минобрнауки Татарстана напомнили, что подать заявление на прием в детсад можно через госуслуги РФ, на личном приеме в учреждении или в МФЦ.
- В Казани планируется установить памятную доску летчику, Герою Советского Союза Михаилу Девятаеву. Она может появиться на здании по адресу: ул. Несмелова, 7, в котором располагается казанский филиал Волжского государственного университета водного транспорта. Девятаев учился в Речном техникуме в 1934—1937 годах.
- Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) назвал слово «настойчивость» (perseverance) главным словом 2021 года. В общей сложности за 2021 год определение этого слова в словаре искали более 243 тысяч раз. Наибольшую волну поисковых запросов отметили в феврале, когда марсоход НАСА Perseverance совершил посадку на Марс.
- Госавтоинспекция МВД по Татарстану привлекла к ответственности пять водителей, нарушивших ПДД. Моменты их правонарушений попали на камеру, видео были опубликованы в социальных сетях. Всего по видеороликам, размещенным в аккаунте stop.cityracing, к административной ответственности привлекли 41 водителя.
- В Набережных Челнах накануне ночью мужчина облил жену с ребенком бензином и грозился заживо их поджечь. По данным местных СМИ, инцидент произошел в 52-ом комплексе. На место выезжали спасатели, медики и полиция.
В неадекватном состоянии челнинца задержали и доставили в отделение полиции.
- Сегодня в Советском районном суде Казани избрали меру пресечения в виде заключения под стражу Андрею Нейдерову, подозреваемому в покушении на убийство члена ОПГ «Борисково» Рустема Хайруллина, которое произошло в 1993 году. Нейдеров отправится в СИЗО до 8 декабря. На прошлой неделе в Советский районный поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу еще одного выхода из «Борисково» — В. Фадеева.
- В Кремле не считают решение немецкого регулятора о приостановке процесса сертификации компании-оператора «Северного потока — 2» политизированным. В этом случае действуют определенные нормы европейского законодательства, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- Министерство энергетики Белоруссии объявило о прекращении поставок электроэнергии на Украину. «Поставки электроэнергии в Украину будут прекращены с 18 ноября, в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений», — сообщили в ведомстве. Возможность дальнейших поставок будет рассматриваться с учётом технических возможностей.
- «Гомельтранснефть» на трое суток ограничил прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Польши. Это связано с начавшимся внеплановым ремонтом на одной из веток трубопровода. Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин поспешил заявить журналистам, что плановое задание месяца не пересматривается.
- Правительство России утвердило обновлённый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Он не изменился с точки зрения географии, но стал более структурированным и соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны, отметили в кабмине. Жители территорий, входящих в перечень, продолжат получать предусмотренные законом госгарантии и компенсации. Теперь к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям отнесены отдельные части республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Пермского, Приморского краёв, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Полностью в перечень вошли территории Республики Саха (Якутия), Магаданской, Мурманской областей, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов и весь Камчатский край.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан Министерство внутренних дел по РТМинистерство образования и науки Республики ТатарстанСледственное управление следственного комитета РФ по РТМузафарова Ленара АкмалутдиновнаМногофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике ТатарстанУправление ГИБДД МВД по РТГородская Клиническая Больница №7 г. Казани
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