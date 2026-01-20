Количество ДТП в Казани сократилось более чем на 20% за 5 лет, заявил Метшин

За последние 5 лет количество ДТП в Казани сократилось более чем на 20%, а смертность на дорогах — на 16%, несмотря на рост количества автомобилей. Во многом этому способствовало развитие и модернизация улично-дорожной сети, в том числе при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщил мэр города Ильсур Метшин на оперативном совещании по итогам работы Управления МВД России по Казани за 2025 год.

Казань остается передовым городом по применению современных технологий обеспечения безопасности, что достигается благодаря совместной работе, подчеркнул градоначальник.

Он добавил, что модернизация дорожно-транспортной сети в рамках генплана Казани до 2040 года остается стратегическим приоритетом.

— Важно, что эта работа не ограничивается планами — мы уже видим конкретные, осязаемые результаты реализации этого документа, — подчеркнул Метшин.

Глава города также напомнил, что в 2025-м в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и программы раиса РТ «Наш двор» на ремонт и строительство дорожно-транспортной сети Казани направили больше 21 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Казань вошла в топ-100 самых безопасных городов мира.

Никита Егоров