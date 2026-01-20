УФАС признало незаконной передачу водного участка в Чистополе

Акватория площадью с два футбольных поля передана компании «Заречье» без торгов, что ограничило доступ других участников рынка

Фото: Реальное время

В Чистопольском районе акваторию водного участка, сравнимого по размеру с двумя футбольными полями или крупным гипермаркетом, передали компании «Заречье» без проведения торгов. Об это сообщило УФАС Татарстана в своем телеграм-канале.

Отдел водных ресурсов Татарстана формально сослался на наличие у компании прилегающего земельного участка. Однако этот участок имел промышленное назначение и не был связан с туризмом или рекреацией, что исключало возможность получить акваторию без аукциона.

Заключенный договор ограничил доступ других участников рынка к водному ресурсу. Татарстанское УФАС признало действия Отдела водных ресурсов нарушающими антимонопольное законодательство и принципы конкуренции.

Ариана Ранцева