В России зафиксирован минимальный уровень младенческой смертности

По итогам 2025 года показатель составил 3,6 промилле, сообщил министр здравоохранения РФ

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году в России зафиксирован исторически минимальный уровень младенческой смертности — 3,6 промилле. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

По его словам, достигнутые показатели стали результатом совместной работы специалистов системы здравоохранения. Министр отметил, что за 2025 год показатель материнской смертности снизился на 18%. В рамках программы государственных гарантий диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья прошли более 32% граждан репродуктивного возраста.

Мурашко также сообщил, что за последние пять лет объемы применения вспомогательных репродуктивных технологий увеличились на 25%. Ежегодно они позволяют появляться на свет более чем 30 тыс. новорожденных. Эти данные были озвучены в приветствии участникам XX юбилейного Международного конгресса по репродуктивной медицине, которое зачитал директор профильного департамента Минздрава РФ Рафаэль Шавалиев.

Кроме того, министр отметил значимость поддержки женщин при принятии репродуктивных решений. В 2024 году более 408 тыс. беременных прошли мотивационное анкетирование, что позволило сохранить свыше четверти беременностей.

Ранее «Реальное время» писало, что почти 440 тысяч татарстанцев прошли диспансеризацию с проверкой репродуктивного здоровья.



Ариана Ранцева