При строительстве трассы Москва — Казань археологи обнаружили два древних поселения

В Татарстане археологи обнаружили древние поселения при строительстве трассы М-12. Об этом сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.

Во время раскопок на территории будущей трассы сотрудники Института археологии РАН обнаружили древние поселения в селе Азбаба Апастовского района и в селе Средняя Куланга Кайбицкого района республики, относящиеся к XII—XVII векам.

Фото: archaeolog.ru

С августа по октябрь этого года около 50 археологов провели археологические работы в Кайбицком районе, на месте, где несколько десятилетий назад находилась деревня Средняя Куланга. Ученые обнаружили фундаменты жилых домов, а также медные монеты второй половины XVII—XVIII веков, перстни, кольца, ажурные подвески, обломки посуды, нательные крестики, пуговицы, запонки, колокольчики, ключи и другие предметы быта.

Исторические памятники внесли в реестр Комитета по охране объектов культурного наследия Татарстана.

В начале октября вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что при строительстве трассы М-12 «Москва — Казань» возле села Акузово в Нижегородской области археологи обнаружили крупное поселение бронзового века.



Татьяна Леухина