Рустаму Минниханову присвоено звание Почетного строителя России
Награду раису Татарстана вручил министр строительства и ЖКХ РФ на итоговой коллегии Минстроя РТ
Раис Татарстана Рустам Минниханов удостоен звания «Почетный строитель России». Награду ему вручил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.
Церемония вручения состоялась во время итоговой коллегии Министерства строительства Татарстана.
Выступая на коллегии, Ирек Файзуллин отметил системную работу республики в сфере строительства и благоустройства, а также реализацию крупных инфраструктурных проектов, направленных на обновление городов и развитие промышленности. По его словам, ряд инициатив Татарстана был впоследствии распространен на федеральном уровне.
Ранее «Реальное время» писало, что объем инвестиций в Татарстане в сфере строительства достиг отметки в 1 трлн рублей.
