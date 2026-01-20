Рустаму Минниханову присвоено звание Почетного строителя России

Награду раису Татарстана вручил министр строительства и ЖКХ РФ на итоговой коллегии Минстроя РТ

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов удостоен звания «Почетный строитель России». Награду ему вручил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

Церемония вручения состоялась во время итоговой коллегии Министерства строительства Татарстана.

Выступая на коллегии, Ирек Файзуллин отметил системную работу республики в сфере строительства и благоустройства, а также реализацию крупных инфраструктурных проектов, направленных на обновление городов и развитие промышленности. По его словам, ряд инициатив Татарстана был впоследствии распространен на федеральном уровне.

Ранее «Реальное время» писало, что объем инвестиций в Татарстане в сфере строительства достиг отметки в 1 трлн рублей.

Ариана Ранцева