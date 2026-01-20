Модернизация первичного звена здравоохранения продлится до 2030 года

Программы будут включать мероприятия в опорных населенных пунктах и учитываться в единой системе здравоохранения

Фото: Салават Камалетдинов

Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения продлится до 2030 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Документ устанавливает, что субъекты РФ должны в приоритетном порядке включать в региональные программы модернизации мероприятия, запланированные в опорных населенных пунктах. Кроме того, сведения о выполнении этих программ будут вноситься в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения для повышения эффективности взаимодействия федеральных и региональных органов власти.

Программа предусматривает поддержку медицинских учреждений в сельской местности, поселках городского типа и малых городах. Финансирование будет направлено на капитальный ремонт зданий, закупку оборудования и автомобилей, монтаж быстровозводимых модульных конструкций для амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, а также на открытие сосудистых отделений и центров онкологической помощи. Ранее создание таких центров велось в рамках других федеральных проектов.

На развитие первичного звена здравоохранения до 2030 года в федеральном бюджете предусмотрено более 447 млрд рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что правительство РФ утвердило новую программу госгарантий бесплатной медпомощи.

Ариана Ранцева